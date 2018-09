Nach der dritten Krisensitzung von CDU/CSU und SPD war die Affäre, wie am Sonntag berichtet, beigelegt: Der wegen unbedachter Äußerungen über ausländerfeindliche Demos in Chemnitz gefeuerte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird nicht — wie von CSU-Innenminister Horst Seehofer geplant — zum Staatssekretär befördert, sondern nur bei gleichen Bezügen Sonderberater im Innenministerium.

In die Erleichterung über das Ende des Koalitionskrachs mischte sich gestern in Berlin aber der Ärger darüber, dass es überhaupt soweit gekommen ist. „Da haben sich alle drei Parteivorsitzenden nicht mit Ruhm bekleckert“, sagte der Vizefraktionschef der Union, Carsten Linnemann, und warnte: „Wenn die Große Koalition keinen neuen Arbeitsmodus findet, wird diese Koalition nicht drei Jahre halten“. Ähnlich äußerte sich Junge-Union-Chef Paul Ziemiak. „Es reicht jetzt langsam.“ So etwas wie dieser Streit dürfe sich nicht wiederholen.

bezahlte Anzeige

Auch für SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch ist die Großes Koalition noch nicht über dem Berg: „Wenn wir hier nicht liefern, dann wird diese Große Koalition relativ schnell zu Ende sein.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) räumte am Montag Fehler ein, gelobte Besserung und versprach einen „neuen Arbeitsmodus“. Sie habe bei der ursprünglichen Entscheidung (Maaßen zu befördern) „zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören“, so die Kanzlerin. „Das bedauere ich sehr.“

Ganz beigelegt ist der Streit auch jetzt noch nicht. Seehofer beharrt gestern darauf, schon bei der ersten Verhandlungsrunde angeboten habe, Maaßen nur zum Sonderberater zu machen. SPD-Chefin Andrea Nahles bestreitet dies und will als die gelten, die Maaßens Aufstieg zum Staatssekretär verhindert hat. Tatsache ist freilich: Auch sie hatte dessen Beförderung ursprünglich zugestimmt.