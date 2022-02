„Es war definitiv viel zu tun“, konnte sich Peter Nader in seiner ersten Saison als Präsident der Steinbach Black Wings Linz über fehlende Arbeit nicht beschweren.

Nach der Spaltung von Eishockey-Linz führte Nader den Verein finanziell in ruhigere Gewässer und holte wieder alle Beteiligten an einen Tisch. Mit dem Resultat der präsentierten Gesamtlösung am 17. Februar 2022.

„Das Wichtigste war, dass wir den Nachwuchs wieder eingliedern und alle an einem Strang ziehen“, erklärte der Linz-Präsident, der im Falle des Ausbleibens der strukturellen Neuordnung mit den Steel Wings schwarz gesehen hätte. „Dann wäre aus dem Linzer Eishockey in nächster Zeit nichts mehr geworden.“

Sportlich griff der erneute Kader-Umbruch letzten Sommer nicht. Zwei Trainer (Dan Ceman und Raimo Summanen) und einen General Manager (Gregor Baumgartner) später und dem erneut letzten Platz in der ICE Hockey League, soll der „österreichische Weg“ den Verein auch sportlich wieder zurück in die Spur führen.

So bleiben Tormann Höneckl (derzeit verliehen), Gaffal, Kragl, Schnetzer, Wolf, Pusnik (Verlängerung bis 2024), Brucker, Bretschneider, Lahoda, Romig und Kapitän Lebler (aktuell verliehen an Salzburg) trotz des Misserfolges in Linz. „Die Gespräche sind super gelaufen. Man merkt eine Aufbruchsstimmung und dass sich die Jungs auf die nächste Spielzeit freuen“, blickt Nader optimistisch in die Zukunft.

Kräfte sind gebündelt

Positiv stimmt den Black-Wings-Präsidenten auch die Bestellung von Philipp Lukas, der als Sportdirektor und Cheftrainer in Personalunion agieren wird. Aktuell befindet sich das Linzer Eishockey-Urgestein aber noch im Pre-Play-off-Kampf mit den Steel Wings in der Alps Hockey League. Dabei zeigt sich die Bündelung der Kräfte und Lukas kann auf Verstärkung seiner zukünftigen Mannschaft bauen. So erzielte Stefan Gaffal beim 3:1-Sieg gegen Meran zwei Tore.

Von Daniel Gruber