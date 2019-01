„Es war immer auch eine Rivalität“

Von Mariella Moshammer

„Ich habe sie auch eingeladen, mit mir im Badener Rainer Museum auszustellen … Es hat leider nicht mehr geklappt, leider ist es nicht mehr dazu gekommen“, bedauerte Arnulf Rainer 2015 in einem Interview.

Begonnen hat die Geschichte Maria Lassnig und Arnulf Rainer im April 1948 in Klagenfurt: das erste Aufeinandertreffen. Drei Jahre zuvor war Rainer nicht einmal 16-jährig vor der russischen Besatzung auf dem Fahrrad nach Kärnten geflüchtet, die Begegnung mit der zehn Jahre älteren Künstlerin Lassnig sollte prägend für beide werden. Nun widmet das Kunstmuseum Lentos in Linz den beiden eine gemeinsame Ausstellung. Die Schau sei eine „Herzensangelegenheit“, betont Direktorin Hemma Schmutz, die für „Lassning — Rainer. Das Frühwerk“ eng mit der Lassnig-Stiftung zusammengearbeitet hat. Die Schau in Linz sei der Anfang eines Reigens an Ausstellungen, der zu einer großen Retrospektive nach Amsterdam anlässlich des 100. Geburtstages der Künstlerin führt, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Peter Pakesch.

Die „Entstehung“ zweier wegweisender Künstler

Die vollkommen durchlässige Ausstellungsarchitektur von Nicole Six und Paul Petritsch lässt ein Schweifen über die Werke der beiden bedeutenden österreichischen Künstler und eine selbstverständlich vergleichende Wahrnehmung zu. Die Schau offenbart eindrucksvoll die Entwicklung Lassnigs und Rainers miteinander, jedoch auch die „Entstehung“ eigenständiger und wegweisender Künstlerpersönlichkeiten. „Man kann in dieser Ausstellung der Ausprägung der Stile dieser Künstler folgen“, zeigt sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer begeistert von der Schau.

Waren sie anfangs noch im Surrealismus vereint, zeigen sich in der Lentos-Ausstellung auch große Unterschiede, wie Kuratorin Brigitte Reutner erläutert. „Rainer war zu Beginn noch sehr gegenständlich, wohingegen Lassnigs Werke früh stark abstrakte Züge zeigten.“ Neben dem Trennenden, auch immer wieder Verbindendes. Das Jahr 1951 wurde ein bedeutendes für beide.

Das erste aktionistische Auftreten in Österreich

Bei der Eröffnung einer Ausstellung des Künstlerkollektivs „Hundgruppe“ sorgte Rainer für einen Eklat, als er auf eine Leiter stieg und das Publikum beschimpfte. „Das war das erste aktionistische Auftreten in der österreichischen Kunst“, so Reutner. Bei einer gemeinsamen Reise nach Paris Begeisterung für die dort gezeigte, bereits abstrakt-informelle Kunstrichtung, für Paul Riopelle, Jackson Pollock … 1951 dann auch die erste gemeinsam kuratierte Ausstellung in Klagenfurt. Später erhält Rainer durch Domprediger Otto Mauer vielfach die Möglichkeit, in dessen Galerie St. Stephan auszustellen, Lassnig leidet unter fehlender gesellschaftlicher Anerkennung, zieht 1961 nach Paris, die Beziehung endete schon früher, nun gibt es auch darüber hinaus keinen intensiven Austausch mehr. Beide etablieren sich als angesehene Künstler. Lassnig erarbeitet sich mit ihren Body-Aware-ness-Bildern ihre Position, stellt international aus. Rainer, der heuer 90 wird, findet weltweite Anerkennung durch seine in den 1950ern entwickelten Übermalungen. Beide zählen zu den Pionieren des Informel in Österreich. 1980 kehrt Lassnig nach Österreich zurück, 2014 verstirbt sie 94-jährig, bei der Beerdigung geht Arnulf Rainer nahe an ihrem Sarg. „Es war immer auch eine Rivalität und gleichzeitig eine Freundschaft zwischen den beiden“, sagt Peter Pakesch: „Es war sehr komplex.“

Im Lentos ist eine ob ihrer Breite — es sind 120 Werke zu sehen — herausfordernde und anregende Ausstellung entstanden, die eine Möglichkeit eröffnet, das Werden zweier für die Kunstgeschichte so richtungsweisende Persönlichkeiten nachzuverfolgen, die in der Nachkriegszeit künstlerisch die Tür in Österreich weit aufgestoßen haben. Bis 19. Mai.