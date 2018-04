Es war russisches Gift! Aber wer es schickte, bleibt offen

Das Nervengift, mit dem der russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julia vergiftet wurden, war tatsächlich ein russisches. Das bestätigte am Donnerstag die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). Bei einer Untersuchung von Blutproben der Opfer seien die „Untersuchungsergebnisse Großbritanniens in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie bestätigt“ worden, so die OPCW. Die Briten gehen davon aus, dass ein Gift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam.

Die wichtigste Frage konnten aber die Experten nicht beantworten: Von wo und von wem das Gift kam. Die OPCW äußerte sich im veröffentlichten Kurzbericht nicht dazu, wer die Attacke ausgeführt haben könnte. Ein vollständiger, aber geheimer Bericht soll den Unterzeichnerstaaten der OPCW zur Verfügung gestellt werden.

Die britische Regierung macht Moskau für den Giftanschlag verantwortlich. Russland weist jede Verantwortung zurück.

Die kürzlich aus dem Krankenhaus entlassene Julia Skripal lehnte unterdessen die angebotene Hilfe der russischen Botschaft in London ab. Sie möchte auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Cousine in Russland haben. „Ihre Meinungen und Behauptungen sind nicht meine und die meines Vaters“, heißt es in eine von der Polizei veröffentlichten Schreiben. Die Verwandte spielt eine undurchsichtige Rolle. So hatte sie kürzlich behauptet, die Skripals könnten sich mit Fisch vergiftet haben.