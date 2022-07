Trotz Absagen und Bora-Startverbot gastiert Rad-Elite heute (19) in Wels

Traditionell verdienen sich die erfolgreichen Tour-de-France-Fahrer bei zahlreichen Rad-Kriterien in Europa noch ein gutes Kilometergeld dazu, doch Verletzungen, Corona und ausgebliebene Etappensiege bei der Frankreich-Rundfahrt sorgen aktuell für Stress bei den Veranstaltern. So mussten für das heutige Welser Innenstadtkriterium u.a. der dreifache Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Wirbelbruch) oder der vierfache Tour-Gewinner Chris Froome (Corona) absagen und der Bora-Rennstall schickt den Marchtrenker Staatsmeister Felix Großschartner und Patrick Konrad stattdessen am Samstag zur Clasica nach San Sebastian.

„Halb-Oberösterreicher“

„Aus heimischer Sicht trifft uns das sehr und wir haben erst am Montag davon erfahren. Irgendwo hört sich der Spaß dann auf“, meinte OÖ-Verbandspräsident Paul Resch, der aber mit Alexander Vlasov — frisch gebackener Fünfter der Tour-Gesamtwertung — einen hochkarätigen Ersatz von Bora in die Messestadt lotste.

Mit Tobias Bayer, Gregor Mühlberger, Sebastian Schönberger und dem „Halb-Oberösterreicher“ Simon Geschke (D) — die Ehefrau ist aus Buchkirchen — warten dennoch namhafte OÖ-Lokalmatadore auf die Radsportfans in Wels. „Es wird ein super Kriterium und wir haben auch viele VIP-Anfragen aus dem In- und Ausland bekommen“, ist Resch optimistisch.

Von Daniel Gruber