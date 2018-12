„Es wird kein Skalpell brauchen“

Franz Harnoncourt freut sich auf Vorstandsjob in der Gesundheitsholding

Von Harald Engelsberger

Wie erwartet wurde am Freitag in Linz der Dreier-Vorstand der neuen OÖ. Gesundheitsholding mit Franz Harnoncourt, Karl Lehner und Harald Schöffl bestätigt. Der offizielle Dienstantritt ist für den 1. Juni vorgesehen, gearbeitet wird aber ab sofort. Die drei seien in einem abschließenden Hearing unter sechs Teilnehmern vorgeschlagen worden, betonten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander bei der Vorstellung.

„Wir haben die Besten für die Führung dieser Holding gesucht — und wir haben sie gefunden“, so Stelzer, der betonte, dass „die Gesundheitsholding ein ganz besonderes Unternehmen für Oberösterreich“ ist. Man habe mit Harnoncourt einen wirklichen Fachmann aus Deutschland zurück nach Oberösterreich holen können, streute LH-Stv. Haberlander dem Heimkehrer — er war fast 20 Jahre lang im Linzer Krankenhaus der Elisabethinen tätig, zuletzt als Ärztlicher Leiter — Rosen. „Die Verantwortung ist enorm. Mit mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der oö. Gesundheitsbereich betreut.“ Der medizinische Wandel und die demografische Entwicklung seien große Herausforderungen der Zukunft.

„Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe. Die Zusammenführung der Kulturen und die Bewältigung der Digitalisierung sind die ersten Vorhaben“, nannte Harnoncourt die Gesundheitsholding ein entscheidendes Unternehmen für die Zukunft des Bundeslandes. „Ein Skalpell wird es nicht brauchen, wir wollen einen harmonischen Entwicklungsprozess gemeinsam mit der Belegschaft starten“, sagte Harnoncourt, Sohn des Dirigenten Nikolaus Harnoncourt und Vater von vier Kindern.

Kritik kam umgehend von der Landes-SPÖ: Klubvorsitzender Christian Makor vermutet, dass schon seit längerem feststand, „welche Manager als Sieger aus dem Hearing herauskommen“. Die SPÖ will diesbezüglich eine schriftliche Anfrage an den zuständigen Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) stellen.