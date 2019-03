„Es wird langsam beunruhigend“

Von Oliver Koch

Beim heimischen Autohandel läuft es derzeit alles andere als rund. Im Februar nahm die Zahl der Neuzulassungen von Pkw laut Statistik Austria um 10,8 Prozent gegenüber Februar 2018 ab. In Summe wurden im Februar 23.640 Pkw neu zugelassen. Bei den Benzinern (Anteil: 54,8 Prozent) lag der Rückgang im Jahresvergleich bei 7,4 Prozent, bei den Dieselfahrzeugen (Anteil: 39 Prozent) gingen die Neuzulassungen um 19 Prozent zurück. Mehr Neuzulassungen konnten hingegen Pkw mit Elektroantrieb verzeichnen (plus 55,3 Prozent. Deren Anteil lag bei 2,9 Prozent.

„Wenn dieser Trend so weitergeht, wird die Situation langsam beunruhigend“, sagt Günther Kerle, Sprecher der heimischen Automobilimporteure im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. „Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden wir bei dieser Entwicklung auf gut 310.000 Autos hinsteuern, was nach 341.000 Autos im Jahr 2018 doch dramatisch wäre“, so Kerle. Er macht unter anderem die Umstellung auf den neuen Abgasmesszyklus WLTP verantwortlich, Stichwort lange Lieferzeiten.

Dadurch sei auch die NoVA bei etlichen Fahrzeugen höher, „und das wirkt sich natürlich auf das Kaufinteresse aus“. Bei den Autohäusern werden aktuell laut Kerle auch weniger Kaufverträge abgeschlossen, „die Situation bleibt also kritisch“. Stichwort Autohäuser: Adolf Seifried, Branchensprecher der oberösterreichischen Autohändler, hofft nun auf einen Boost durch den Autofrühling. „Vielleicht rührt die Zurückhaltung in Oberösterreich auch daher.“ Er macht auch einen anderen Grund für die schleppenden Autoverkäufe aus. „Der schneereiche Jänner hat uns zugesetzt.“