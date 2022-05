Es wird sommerlich vor den Eisheiligen

Vor den Eisheiligen bekommen die Österreicherinnen und Österreicher einen Vorgeschmack auf den Sommer.

Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird das Wetter in den kommenden Tagen tendenziell weniger unbeständig, und die Temperaturen steigen an. Am Dienstag sind bis zu 25 Grad möglich.

Am Freitag überwiegt allerdings zunächst in vielen Landesteilen starke Bewölkung, die nur gelegentlich etwas auflockert. Kurze Sonnenfenster gibt es vor allem über dem Flachland. Sowohl inneralpin und im Süden als auch im Tagesverlauf muss von Nordwesten her mit auflebender Schauertätigkeit, örtlich mit Blitz und Donner, gerechnet werden.

Dabei gibt es lokal kräftige Böenspitzen, während es abseits davon überwiegend schwach windig bleibt. Die Temperaturen steigen von sechs bis 13 Grad in der Früh auf 14 bis 21 Grad, im Osten sogar bis auf 23 Grad.

Am Samstag bleibt es weiterhin unbeständig. Vor allem im Süden überwiegen die Wolken und es gibt wiederholt Schauer. Sonst gibt es mehr Sonnenfenster, Regenschauer sind aber überall möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig, am ehesten aus nördlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen lieben bei sieben bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen je nach Sonnenscheindauer etwa 14 bis 21 Grad.

Am Sonntag nimmt zwar der Störungseinfluss ab, mit verbreiteter Quellwolkenbildung gibt es aber immer wieder Regenschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. Zum Abend hin nimmt der Luftdruck weiter zu, damit lösen sich die meisten Wolken auf. Der Wind weht tagsüber teils mäßig aus Nordost. Die Temperaturen bewegen sich um sechs bis 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen um 19 bis 24 Grad.

Am Montag steigt der Luftdruck von Nordwesten her weiter an. Störungsreste bringen vor allem entlang des Alpenhauptkammes sowie südlich davon Regenschauer und vereinzelte Gewitter. Insgesamt überwiegt abermals sonniger Wettercharakter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus überwiegend Nordost bis Ost. Sechs bis 13 Grad hat es in der Früh, 19 bis 23 Grad maximal tagsüber.

Am Dienstag zeigen sich unter Hochdruckeinfluss im Nordosten ein paar dichtere Wolken, insgesamt ist es recht sonnig. Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf sommerliche 21 bis 25 Grad.