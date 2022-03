Es wird weiter Gas gegeben: Arbeitsmarkt im Aufschwung

Angesichts der äußeren Umstände samt Krieg und Corona wollte am Dienstag bei der Präsentation der neuen Arbeitsmarktmaßnahmen niemand euphorisch werden, doch die Grundstimmung war mit Blick auf Oberösterreich positiv.

„Wir sind in unsicheren Zeiten“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer, „doch sonst wären die Zahlen beeindruckend“, gab er am Dienstag einen Einblick in die aktuelle Entwicklung. Dazu werden die Anstrengungen seitens des Landes weiter erhöht.

„Hat es im Vorjahr bereits den historisch größten Pakt mit einem massiv erhöhten Förderbudget gegeben, so wurden die Mittel für heuer nochmals aufgestockt – auf insgesamt rund 350 Mio. Euro, die in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in Oberösterreich investiert werden“, stellte Stelzer gemeinsam am Dienstag mit Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner zum OÖ. Pakt für Arbeit & Qualifizierung 2022 fest, dem Herzstück der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Oberösterreich.

Quer durch alle Bereiche

„Insgesamt mehr als 104.000 Menschen in Oberösterreich werden von diesen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen profitieren“, kündigten die beiden am Dienstag mit AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer und der Landesstellenleiterin des Sozialministeriumservice OÖ, Brgitte Deu, an.

„Erstmals seit Beginn der Pandemie sind wir wieder mit einer derart hohen Personalnachfrage und einer großen Jobauswahl in ein neues Jahr gestartet“, betonte Straßer. auch die aktuelle Dynamik am Arbeitsmarkt. Die aber nicht immer positiv sei, spricht er vorhandene Diskrepanzen an.

„Allerdings wird uns weiter die Diskrepanz zwischen nachgefragten und vorhandenen Qualifikationen begleiten. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, investieren das AMS OÖ und seine Paktpartner in kompetenzorientierte Ausbildungen, die am Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden. Der zweite Schwerpunkt liegt auf Förderprogrammen zur Reduktion der Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Langzeitarbeitslose sind ein zu wenig genutztes Potenzial bei der Rekrutierung von Arbeitskräften. Diesen Menschen eine Chance zu geben bedeutet auch die Chance auf eine zusätzliche Arbeitskraft“, so Straßer.

Breite Förderung

Der Pakt hat ein Gesamtfördervolumen von rund 350 Mio. Euro. Daran ist das Arbeitsmarktservice OÖ als Hauptfördergeber mit 191 Mio. Euro für Qualifizierungs-, Beratungs- und Beschäftigungsangebote beteiligt. „Der Pakt umfasst Angebote für mehr als 100.000 Menschen“, betont Straßer. Die Arbeitsvermittlung steht weiter im Vordergrund.