Es wird wieder an der Uhr gedreht

Am Sonntag um 2 Uhr früh werden in Europa die Zeiger auf 3 Uhr springen – obwohl die Sommerzeitumstellung in der EU eigentlich ausgedient hat.

Der Ball liegt immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte.

Dem müssten die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich zustimmen. Eine Abstimmung ist aber mittlerweile in weite Ferne gerückt. Das offizielle Österreich bevorzugt eine ständige Sommerzeit.