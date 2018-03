Es wird wieder an der Uhr gedreht: Ab Sonntag gilt die Sommerzeit

LINZ – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht – um zwei Uhr früh werden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. In den ersten Tagen nach der Umstellung auf die Sommerzeit kann es zum „Mini-Jetlag“ kommen, der sich durch Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Erschöpfung und Antriebslosigkeit bemerkbar macht. Der Körper verbraucht durch die Umstellung der „inneren Uhr“ mehr Energie und das schlägt sich mitunter in Übermüdung, Herz-Kreislauf-Problemen sowie Schlafstörungen nieder.

ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht rät gerade in diesen Tagen morgens mehr Zeit einzuplanen: „Stresssituationen sollten im Straßenverkehr grundsätzlich vermieden werden, denn sie erhöhen die Unfallgefahr. Wir empfehlen Autofahrern genug Zeit einzuplanen, mehr Pausen – wenn möglich an der frischen Luft – einzulegen. Außerdem kann Gymnastik helfen, den Kreislauf auf Touren zu bringen“. LR Günther Steinkellner verweist darauf, dass es vermehrt zu Wildunfällen kommen kann. Tiere am Straßenrand ergreifen durch Hupen meist die Flucht, ein Aufblenden führt hingegen dazu, dass sie durch die Blendung die Orientierung verlieren.