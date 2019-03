Ethik als „Sport für den Geist“

Mit dem Schuljahr 2020/21 wird der Schulversuch Ethik an AHS-Oberstufen und an Polytechnischen Schulen zum regulären Unterrichtsfach. Ein Jahr später sollen die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) folgen.

Die Finanzierung sei fix, so Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag bei einem Schulbesuch mit Bildungsminister Heinz Faßmann (beide ÖVP) und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Das Fach Ethik soll dabei nur für jene Schüler verpflichtend sein, die nicht den Religionsunterricht besuchen — entweder weil sie keiner Konfession angehören oder sich vom Reli-Unterricht abgemeldet haben. Derzeit wird Ethik in dieser Form an 211 AHS und BMHS als Schulversuch angeboten.

Kein „Strafunterricht“

Als „Strafunterricht“ für jene, die bisher statt Religion eine Freistunde hatten, will Faßmann das Fach nicht verstehen. In einer religiös pluralistischen Gesellschaft, in der die Rolle der Kirche abnimmt, „braucht es ein gemeinsames ethisches Verständnis“, so Faßmann. Ethik sei quasi „Sport und Bewegung für den Geist“. Die für die Einführung notwendigen Vorarbeiten sind laut Faßmann „einigermaßen gut geklärt“: Insgesamt müssten für die Ausrollung an der Oberstufe 1300 Lehrer für das Fach weiterqualifiziert werden. Mit Herbst soll die 30 ECTS (ein Semester) umfassende Fortbildung an den Pädagogischen Hochschulen (PH) starten, weitere 30 ECTS sollen berufsbegleitend absolviert werden müssen. Die Weiterbildung können Religionslehrer ebenso machen wie Pädagogen aller anderen Fächer. Außerdem sollen für das Fach in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren Schulbücher auf Basis eines eigenen Lehrplans entstehen. „Längerfristig“ will Faßmann ein eigenes Lehramtsstudium für Ethik an den Unis etablieren. Seinen Dank an Faßmann für die Umsetzung verband Strache auch gleich mit der Ankündigung, dass er in seiner Eigenschaft als Sportminister wegen der täglichen Turnstunde auf ihn zukommen werde.

Ausweitung gefordert

SPÖ, Liste Jetzt und Industriellenvereinigung (IV) fordern eine Ausweitung auf alle Schüler. Als diskriminierend bezeichnet die Initiative „Religion ist Privatsache“ das Alternativ-Pflichtfach. CLÖ-Obmann Fritz Enzenhofer begrüßt dagegen die geplante Einführung. Lob kommt auch von der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände.