EU-Absage ficht May nicht an

Trotz der klaren Botschaft der EU-Partner, dass nicht mehr über den Brexit-Vertrag verhandelt wird, sondiert die britische Premierministerin Theresa May unverdrossen alternative Pläne für den näher rückenden EU-Ausstieg. May traf am Donnerstag Unterhausabgeordnete, um zusammen neue Vorschläge für den Austritt zu erarbeiten, wie ein Regierungssprecher sagte.

Am 13. Februar will May das Ergebnis des neuen Anlaufs den Parlamentariern erneut zur Abstimmung vorlegen. Anschließend eigentlich angesetzte Parlamentsferien wurden gestrichen, um eventuelle Gesetzesänderungen zu beraten. Außenminister Jeremy Hunt schloss indes eine Verschiebung des Austrittsdatums 29. März nicht aus.

Die Mehrheit im Unterhaus hatte May am Dienstag den Auftrag gegeben, den ungeliebten Ausstiegsvertrag aufzuhebeln. May versprach tiefgreifende und juristisch wasserdichte Änderungen. Verhasst ist einigen insbesondere die Regelung für Nordirland in dem 585 Seiten starken Vertragswerk. Abgeordnete fürchten eine Zweiteilung des Königreichs und votierten vor zwei Wochen gegen das Abkommen mit der EU. Deren Spitzen lehnen neue Verhandlungen über den Brexit-Vertrag aber ab.