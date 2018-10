EU-Award für Linzer Tourismus

Auszeichnung für die Landeshauptstadt: Linz wird mit dem „European Smart Tourism Award“ in der Kategorie „Kultur und Kreativität“ ausgezeichnet. Am 7. November erfolgt die offizielle Verleihung des Titels in Brüssel. Linz befindet sich dabei in bester Gesellschaft: 39 Städte aus 19 Mitgliedstaaten haben sich um den Titel beworben, als Gewinnerstädte gingen Helsinki und Lyon hervor, in Sonderkategorien wurden neben der oö. Landeshauptstadt Laibach, Kopenhagen und Malaga ausgezeichnet.

Für Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer ist die Ehrung eine Anerkennung für Linz als „Best-practice-Beispiel, wie sich eine Stadt entwickeln kann“. „Linz wird international als Stadt der Zukunft wahrgenommen“ betonten auch Manfred Grubauer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Linz sowie Tourismusdirektor Georg Steiner.

Nicht zu unrecht: Im September wurde mit mehr als 80.000 Nächtigungen ein absoluter Rekord verzeichnet, in den ersten neun Monaten zählte man insgesamt 620.000 Übernachtungen in Linz – eine Steigerung um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Auf Jahressicht dürfte damit die Marke von 800.000 Nächtigungen über schritten werden.