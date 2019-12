EU-Beitritt war „richtige Entscheidung“

Der Jubel in der Silvesternacht 1994 war nicht nur wegen des Jahreswechsels groß. Gefeiert wurde damals auch der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, die damals noch Europäische Gemeinschaft hieß. Viele Menschen schwenkten rot-weiß-rote und EU-Fahnen. Die Euphorie, Teil des gemeinsamen Europas zu sein, war vielerorts allgegenwärtig und deutlich spürbar.

Auch heute, ein Vierteljahrhundert später, fällt die Bilanz überwiegend positiv aus: Österreichs Beitritt zur EU hat sich „aus politischen, ökonomischen und kulturellen Gesichtspunkten als richtige Entscheidung erwiesen“, betonte gestern Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein: „Heute ist Österreich ein starkes und verlässliches Mitglied, das die zahlreichen Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern aktiv zu lösen versucht.“

EU „ist und bleibt Garant für Frieden“

Und weiter: „Für jene Menschen, die insbesondere die Nachkriegsjahre erlebt haben, ist und bleibt die EU vor allem auch Garant für Frieden auf unserem Kontinent.“

Die Bundeskanzlerin zeigte sich erfreut darüber, dass der schwedische Ministerpräsident Stefan Lövfen anlässlich des Jubiläums ihre Einladung zum traditionellen Neujahrskonzert angenommen hat und Wien besucht. Österreich ist gemeinsam mit Finnland und Schweden am 1. Jänner 1995 der EU beigetreten. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird indes den kroatischen Parlamentspräsidenten Gordan Jandrokovic als Gast beim Neujahrskonzert begrüßen. Auch SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried erklärte, dass Österreich von seiner EU-Mitgliedschaft stark profitiert habe. Für FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sind hingegen „Jubelchöre unangebracht“.

Dem EU-Beitritt vor 25 Jahren waren viele Schritte vorangegangen: Bereits am 17. Juli 1989 war der berühmte „Brief nach Brüssel“, das formelle Beitrittsansuchen, übergeben worden. Am 1. Februar 1993 begannen die formellen Beitrittsverhandlungen, die am 12. April 1994 einen positiven Abschluss fanden. Am 12. Juni desselben Jahres fand die Volksabstimmung statt: 66,6 Prozent stimmten für den EU-Beitritt, das war die höchste Zustimmung im Vergleich mit den damaligen weiteren Beitrittskandidaten Schweden und Finnland. Die Wahlbeteiligung lag bei hohen 82,3 Prozent. Am 24. Juni 1994 hatten Bundeskanzler Franz Vranitzky und Außenminister Alois Mock beim EU-Gipfel in Korfu den Beitrittsvertrag unterzeichnet.ch