EU bietet Aufnahmeländern 6000 Euro pro Flüchtling

Flüchtlinge, die aus dem Mittelmeer gerettet werden, sollen künftig nicht mehr direkt in ein Aufnahmeland gebracht werden, sondern zuerst in eine der geplanten Rettungszonen auf beiden Seiten des Meeres. Dazu hat EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos am Dienstag Einzelheiten präsentiert. Am Mittwoch wollen sich die 28 Botschafter bei der EU damit beschäftigen. Ziel ist, das Geschäft der Schlepper zu zerstören.

Schnelle Entscheidungen

Geplant ist demnach, in diesen Rettungszonen eine erste Unterscheidung zwischen Schutzbedürftigen und illegalen Migranten zu treffen. Diese Erstauswahl soll nicht länger als 72 Stunden dauern. Für die verbleibenden Flüchtlinge werden dann Einzelfall-Verfahren eingeleitet. Die sollen vier bis maximal acht Wochen in Anspruch nehmen. Abgewiesene Zuwanderer sollen aus diesen Rettungszonen schnell in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, anerkannte Flüchtlinge auf die teilnehmenden Staaten verteilt werden. Dabei will die EU-Kommission sämtliche Kosten der Rettungszonen übernehmen, auch Personal dafür bereit stellen und aufnahmebereiten Ländern pro Flüchtling noch 6000 Euro ausbezahlen. Summa summarum stehen im EU-Budget für das neue Konzept laut Diplomaten „hunderte Millionen Euro“ bereit. In Kürze soll eine erste Rettungszone in Betrieb gehen— den Ort wollte die EU-Kommission gestern aber nicht nennen. Nur so viel: Libyen scheide aufgrund der instabilen politischen Verhältnisse derzeit aus.