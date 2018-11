EU billigt Brexit, May muss kämpfen

Die Europäische Union hat bei einem Sondergipfel in Brüssel den Austrittsvertrag und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit Großbritannien angenommen. Die britische Premierministerin Theresa May bekräftigte nach den Treffen am Sonntag in Brüssel, es handle sich um den „besten Deal und einzig möglichen Deal“. Auch vonseiten der EU wurden Nachbesserungen ausgeschlossen.

Die Brexit-Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien soll am 30. März 2019 in Kraft treten. Der Gipfel rief die EU-Kommission, das EU-Parlament und den EU-Ministerrat auf, „die nötigen Schritte zu setzen, um sicherzustellen, dass die Vereinbarung am 30. März 2019 in Kraft treten kann, um so für einen geordneten Austritt zu sorgen“. Mit dem Austrittsvertrag verlässt Großbritannien die Europäische Union und die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom).

„Trauriger Tag“ für Juncker

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bezeichnete den von den 27 Staats- und Regierungschefs abgesegneten Austrittsvertrag mit Großbritannien als „bestmöglichen Deal“ an einem „traurigen Tag“. Juncker appellierte an die britischen Parlamentarier, der Vereinbarung zuzustimmen.

Großer Druck auf Theresa May

Jetzt lastet großer Druck auf der britischen Premierministerin Theresa May, den ausgehandelten Deal im eigenen Parlament auch durchzubringen. Angesprochen darauf, was passiere, wenn das Unterhaus dies ablehne, sagte Juncker nach dem Brexit-Sondergipfel am Sonntag in Brüssel: „Wenige Sekunden, nachdem sie das abweisen würden, wären sie sehr enttäuscht.“ Die „meiste Arbeit liegt noch vor uns. Eine Scheidung ist immer eine Tragödie, einige wissen das vielleicht. Alimente müssen gezahlt werden, und man muss eine künftige Beziehung aufbauen.“

Gleichzeitig unterstrich Juncker, dass „Großbritannien nicht ein Drittstaat wie andere“ sein werde. „Es gibt zwischen uns doch engere Beziehungen“ und einiges, „das besser ist als mit Drittstaaten“.

Tusk: „Einzig mögliches Abkommen“

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte auf die Frage, was passiere, wenn May die Abstimmung in ihrem Parlament verliere und ob dann Änderungen des Deals möglich seien, klar: „Das ist das einzig mögliche Abkommen.“ Er könne nicht in eine Kristallkugel schauen und werde nicht vorhersagen, was als Ergebnis bei der Ratifizierung herauskommen werde.

Die britische Premierministerin verteidigte nach dem Sondergipfel das von ihr verhandelte Austrittsabkommen und kündigte eine Abstimmung im britischen Parlament vor Weihnachten an. Ein zweites Referendum über den Brexit schloss die konservative Regierungschefin erneut definitiv aus.

Das sei der „bestmögliche Deal“, dies hätten auch alle europäischen Führer gesagt, so May. „Ich glaube, die besten Tage liegen noch vor uns.“

Das Abkommen sei in langwierigen Verhandlungen erzielt worden, so May. „Wir hatten die Notwendigkeit, zum Brexit Ergebnisse zu liefern. Dieses Abkommen ist gut für ganz Großbritannien.“ Es sichere die Integrität des Landes und vermeide eine harte Grenze in Nordirland. Die Gibraltar-Frage sei konstruktiv gelöst worden.

Nun sei es wichtig, den britischen Parlamentariern alle nötigen Informationen zukommen zu lassen, damit sie ihre Entscheidung treffen könnten, betonte May. Dieses Abkommen garantiere jedenfalls, dass Großbritannien die „Kontrolle über sein Geld, seine Grenzen und seine Gesetze“ zurückbekomme.

Sie sei nicht traurig über den Brexit, sie habe aber gemerkt, dass es die anderen Staats- und Regierungschefs seien, so May. „Wir verlassen die EU, aber nicht Europa, und werden weiter enge Beziehungen zueinander haben.“

Kurz: „Take it or leave it“

Nach den Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kann sich Großbritannien keine weiteren Zugeständnisse erwarten. „Es ist eine Take-it-or-leave-it-Situation“, sagte Kurz zum Ende des Gipfels. „Es geht nicht darum, etwas anzubieten oder nachzuverhandeln.“

Kurz betonte, wenn auch der heutige Tag historisch sei, sei er trotzdem kein guter. Mit Großbritannien verliere die EU „nicht irgendein Mitglied“, sondern eine der größten Volkswirtschaften, eine militärische Größe und ein politisches Schwergewicht. „Niemand ist in Feierstimmung“, sagte Kurz.

Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani schloss Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen aus. „Es ist unmöglich, den Text noch einmal aufzumachen“, sagte Tajani beim Sondergipfel am Sonntag. Er erklärte jedoch, das Austrittsgesuch nach Artikel 50 des EU-Vertrags könnte von Großbritannien zurückgezogen werden, wenn beide Seiten dem zustimmen würden. Seitens Großbritanniens gebe es aber bisher keinen solchen Wunsch.

Tajani nannte den Brexit-Deal „eine gute Vereinbarung für beide Seiten“. Das EU-Parlament könnte bereits im Jänner über den Austrittsvertrag abstimmen. Dies sei aber angesichts der erforderlichen Übersetzungen fraglich. Er halte daher eine Abstimmung im Februar oder im März für wahrscheinlicher. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen.