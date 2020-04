EU-Energieminister diskutieren “Grünen Wiederaufbau”

Die informelle Videokonferenz der EU-Energieminister am Dienstag ist im Zeichen von Energieversorgungssicherheit und “Grünem Wiederaufbau” zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise gestanden. Dies teilte das Klimaschutzministerium im Anschluss an den Austausch mit.

“Ich bin überzeugt, dass wir gerade jetzt den Green Deal nutzen müssen, um Arbeitsplätze zu sichern und Versorgungssicherheit, Innovation und europäische Wertschöpfung voranzutreiben”, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). “Klimaschutz schafft Arbeitsplätze – hier braucht es großes Engagement in ganz Europa”, forderte sie.

Laut den Informationen des kroatischen EU-Ratsvorsitzes stimmten die EU-Länder darüber ein, dass der Energiesektor eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau spielen soll. Initiativen wie die Gebäudesanierung, Projekte zur Förderung von erneuerbaren Energien und der “Mechanismus für einen gerechten Übergang” zur Klimaneutralität könnten zu einer schnellen und effizienten Erholung beitragen.

Auch die “Verletzlichkeit durch globale Lieferketten für Energietechnologien” sei auf EU-Ebene erkannt worden, berichtete Gewessler von der Videokonferenz mit ihren Amtskollegen. Die Minister haben demnach am Dienstag die Nutzung von “Green Recovery” zum Aufbau neuer Technologien unterstrichen, um die europäische Krisenfestigkeit im Energiebereich zu erhöhen.

Gewessler will den Ausbau der erneuerbaren Energien in Österreich “konsequent forcieren”, um das Ziel “100 Prozent Strom aus Erneuerbaren bis 2030” zu erreichen und damit “Klimaschutz und Versorgungssicherheit zu verbinden”. Österreich habe bereits einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien, dennoch werden weiterhin zwei Drittel unseres Energieverbrauchs importiert.

Auch die EU-Kommission betonte am Dienstag, dass der “Green Deal” genannte Klimaschutzplan als “Kompass” in der Krise und “Motor für den Aufschwung” dienen solle. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt in einer Videobotschaft davor, den voreiligen Schluss zu ziehen, dass die Umweltbelastung aufgrund der Corona-Pandemie langfristig sinke.

“Den Klimawandel bekommen wir noch lange nicht in den Griff. Die Erwärmung unseres Planeten setzt sich fort und sie wird zunehmen, wenn wir weiter auf fossile Brennstoffe setzen”, sagte von der Leyen. “Jetzt, wo wir planen, Milliarden von Euro zu investieren, um unsere Wirtschaft und Arbeit wieder anzukurbeln, sollten wir nicht in alte, umweltschädliche Gewohnheiten zurückfallen”, riet die EU-Kommissionschefin. Ihrer Ansicht nach ist der “Green Deal” die “neue Wachstumsstrategie, um die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen und unsere Lebensqualität zu verbessern”.