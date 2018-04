EU-Finanzminister ringen um Linie bei Digitalsteuer

Die EU-Finanzminister suchen bei ihrem informellen Treffen am Samstag in Sofia nach einer gemeinsamen Linie bei der Digitalsteuer. Statements der Beteiligten vor Beginn des Treffen machten klar, dass eine Einigung nicht gerade vor der Tür steht. Österreichs Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist krankheitshalber nicht dabei, wird bei dem Treffen durch Sektionschef Harald Waiglein vertreten.

Der bulgarische Ratsvorsitzende Wladislaw Goranow erklärte vor Beginn der Sitzung zum Thema Digitalsteuer: „Einige Länder wollen keine kurzfristige Lösung.“ Aus seiner Sicht sei sowohl eine kurz- als auch eine langfristige Herangehensweise nötig. Auf die Frage, wann die Digitalsteuer wirklich kommen kann, sagte Goranow: „So bald wie möglich.“

Aus der Sicht des slowakischen Finanzministers Peter Kazimir könnte die Digitalsteuer dasselbe Schicksal wie die seit Jahren diskutierte und trotzdem in weiter Ferne liegende Finanztransaktionssteuer erleiden. Ein Konsens der EU-Staaten werde jedenfalls „nicht leicht“ sein, sagte er.

Zur Digitalsteuer hatte die EU-Kommission im März eine Zwischenlösung auf europäischer Ebene vorgeschlagen. Diese soll drei Prozent betragen und für Unternehmen gelten, die weltweit 750 Millionen Euro an Erträgen pro Jahr oder in der EU mindestens 50 Millionen Euro Erträge erwirtschaften. Die Einnahmen aus dieser Übergangssteuer werden auf fünf Mrd. Euro in der EU geschätzt.