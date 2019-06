EU-Gerichtshof kippt deutsche Pkw-Maut

Die deutsche Pkw-Maut – die Vignette für die Benutzung von Bundesfernstraßen durch Personenkraftwagen – verstößt gegen EU-Recht. Dies entschied der EuGH am Dienstag in einem Urteil. “Diese Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt”, stellten die EU-Richter fest.