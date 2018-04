EU-Gesetz soll die Position der Landwirte stärken

Unfaire Praktiken in der Lebensmittel-Lieferkette sollen verboten werden — Vorschlag der EU-Kommission stößt auf breite Zustimmung

Mit einem neuen Gesetzesvorschlag will die EU-Kommission die Position der Landwirte gegenüber der Supermarktketten stärken. Die EU-Behörde stellte einen Richtlinienentwurf vor, mit dem unfaire Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette verboten werden sollen. Mehr als 30 Tage verspätete Zahlungen für verderbliche Waren, Auftragsstornierungen oder in letzter Minute, einseitige oder rückwirkende Vertragsänderungen und Abschläge wegen verdorbener Ware werden laut dem Entwurf künftig verboten und durch nationale Behörden sanktioniert.

Der Vorschlag der EU-Kommission trifft auf große Zustimmung. Als „lange überfälligen Schritt hin zu mehr Marktfairness“ und als „ordnungspolitische Notwendigkeit“, bezeichnete der ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas den Vorschlag.

Für Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ist der Vorschlag „ein Schritt in die richtige Richtung“ im Kampf David gegen Goliath. „Wir finden es sehr positiv, dass die EU diesen Schritt gesetzt hat. Sie sorgt damit für mehr Chancengerechtigkeit und stärkt die Stellung der Landwirtschaft in der gesamten Lebensmittelkette“, zeigt sich Landwirtschaftskammer-Präsident Hermann Schultes erfreut.

Freude in Oberösterreich

„Faire Vertragsbedingungen zwischen den bäuerlichen Betrieben und den Lebensmittelunternehmen sollten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Gerade bei sensiblen Produkten wie Lebensmitteln sind reibungslos laufende Lieferbeziehungen auch entscheidend, um Abfälle zu vermeiden“, freut sich Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ. Die EU-Kommission schaffe nun Fakten, da freiwillige Initiativen seitens des Lebensmittelhandels nicht die notwendigen Fortschritte gebracht haben, betont er. Für Landesrat Max Hiegelsberger ist der Vorschlag ein „Gegengewicht zur Marktmacht der Supermärkte“. „Die Landwirtschaft kann dieser Marktkonzentration nun aktiv entgegentreten, denn letzten Endes geht es um Fairness und das wirtschaftliche Überleben kleiner Betriebe“, so Hiegelsberger. Der EU-Vorschlag muss nun im Detail geprüft werden. Eine erste Diskussion darüber wird im Agrarministerrat nächsten Montag stattfinden.