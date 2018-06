EU-Gipfel beschließt schärfere Asylregeln

Eine einfache Geburt war es offensichtlich nicht. Letztlich stieg aber – symbolisch gesprochen – am Freitag um 4.34 Uhr früh weißer Rauch über dem EU-Gipfel in Brüssel auf. Dann stand fest: Die Staats- und Regierungschefs haben sich auf Verschärfungen in der Asyl- und Migrationspolitik geeinigt.

Zentren in der EU sowie auch außerhalb

Herausgekommen ist klarerweise ein Kompromiss, der wie folgt lautet: Von der Migration besonders betroffene Staaten wie Italien, Griechenland oder Spanien sollen entlastet werden – allerdings auf freiwilliger Basis. So können EU-Mitgliedsstaaten „kontrollierte Zentren“ einrichten, in die aus Seenot gerettete Migranten gebracht und von dort aus verteilt werden.

Außerdem enthält die Gipfelerklärung auch das Ziel der Schaffung von Flüchtlingszentren außerhalb der EU: Diese so genannten Anlandeplattformen sollten etwa in Nordafrika entstehen, wobei betroffene Länder zustimmen müssen.

Außengrenzen-Schutz wird forciert

Weiters wesentlich: Es gab eine Verständigung auf einen vor allem von Österreich geforderten verstärkten Schutz der EU-Außengrenzen. Die EU-Grenzschutzeinheit Frontex soll dafür bereits bis 2020 personell und finanziell aufgestockt werden.

Österreich will während Vorsitz Druck machen

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigte sich „froh über die Trendwende“, die der Gipfel gebracht habe, warnte aber zugleich vor zu großer Euphorie: „Es zählt nicht der Text, der beschlossen wurde, sondern es zählt, dass es auf den Boden gebracht werden muss.“ Österreich werde daher während seines am Sonntag beginnenden EU- Vorsitzes Druck machen, um die Gipfelbeschlüsse zur Migration umzusetzen, betonte Kurz.

Generell ortete Kurz auch nach der „langen und harten Diskussion“ immer noch „sehr unterschiedliche Zugänge“ der EU-Länder zur Migrationspolitik. Der Kanzler fordert im Hinblick auf die Beschlüsse von allen ein, „dass sie diesen Weg mitgehen“.

Positiv äußerte sich Kurz darüber, dass sich der Fokus auf den Außengrenzen-Schutz verschoben habe. Bei der EU-internen Flüchtlingsverteilung „bin ich Realist“, meinte er. Die EU habe jahrelang Spannungen in dieser Frage erlebt.

In die Gipfelerklärung aufgenommen wurde auch ein von Österreich unterstützter Vorschlag Maltas, wonach Schiffe von NGOs, die im Mittelmeer unterwegs sind, um Flüchtlinge aus Seenot zu retten, künftig aus den libyschen Küstenregionen verbannt werden sollen. Bei Verstößen soll es Maßnahmen geben.

Innerdeutscher Asylstreit

Im innerdeutschen Asylstreit zwischen Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef sowie Innenminister Horst Seehofer könnte das Gipfelergebnis zu einer Entspannung führen. Zudem hat Deutschland mit Griechenland und Spanien eine Vereinbarung über die Rücknahme von Migranten getroffen, die in einem der beiden Länder registriert und in weiterer Folge an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen wurden. Außerdem hat Deutschland mit weiteren Ländern Gespräche über Verwaltungsvereinbarungen zur rascheren Verfahrensabwicklung geführt. Merkel ließ anklingen, dass sie damit die Forderungen ihres Koalitionspartners CSU weitgehend erfüllt sieht.