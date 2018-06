EU-Gipfel tagt zu Migration und Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union – darunter auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) – kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem EU-Gipfel zusammen. Neben dem Hauptthema Migration stehen auch noch Reformen in der Eurozone, der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027, der Brexit, Digital-Themen sowie das Verhältnis Europas zu den USA auf der Tagesordnung.

Beim Thema Migration will der EU-Gipfel grünes Licht für Flüchtlingsplattformen außerhalb der EU geben. Vor dem EU-Gipfel gibt die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag eine Regierungserklärung im Deutschen Bundestag ab (09.00 Uhr). Merkel sucht dabei im Asylstreit mit der CSU politische Rückendeckung für ihre Pläne, bilaterale Abkommen zur schnelleren Rückführung bereits registrierter Asylbewerber zu schließen. Ohne europäische Lösung droht der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) damit, solche Migranten im nationalen Alleingang an der deutschen Grenze zurückzuweisen.