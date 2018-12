EU-Gipfel will May stützen

Der Brexit und das kurz zuvor überstandene Misstrauensvotum der britischen Premierministerin Theresa May zählten am gestrigen ersten Tag des EU-Gipfels in Brüssel zu den meistdiskutierten Themen. Einhelliger Tenor der Staats- und Regierungschefs war, dass man den Brexit-Vertrag sicher nicht mehr aufschnüren werde. Dennoch wollten einige der angeschlagenen britischen Premierministerin auf andere Art und Weise entgegen kommen. So gab es bereits im Vorfeld den Plan einer schriftlichen Erklärung seitens der EU-Staatschefs mit Klarstellungen, um Mays Kritiker zu beruhigen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte, eine Verschiebung des Brexit wäre „die letzte Möglichkeit“. Und weiter: „Noch sind wir aber nicht so weit“. Mit der geplanten Erklärung wolle man sich aufeinander zubewegen. Denn sowohl Großbritannien als auch die EU-27 wollten einen harten Brexit ohne Regelungen vermeiden, betonte Kurz. Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel hat unterdessen bereits ein zweites Referendum in Großbritannien ins Spiel gebracht. Er würde ein solches einem Austritt ohne Abkommen vorziehen.

May überstand Misstrauensabstimmung

May hatte wie berichtet eine für vergangenen Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Vertrag im Londoner Unterhaus abgesagt, weil keine Mehrheit für die Vereinbarung mit der EU in Sicht war. Am Mittwochabend musste sich die angeschlagene Regierungschefin einer Misstrauensabstimmung in der eigenen Fraktion stellen. Bei dem Votum unterstützten 200 Abgeordnete der konservativen Tories May, 117 stellten sich gegen die Premierministerin, die zuvor angekündigte hatte, nach vollzogenem Brexit nicht mehr antreten zu wollen.

Neben dem Brexit sind auch Grenzschutz und Migration Themen des Gipfels. Kanzler Kurz zeigte sich froh über die erfolgte Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Auf neue Sanktionen gegen Russland vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise wurde vorerst zwar verzichtet. Aber die bestehenden Wirtschaftssanktionen wurden einstimmig um sechs Monate verlängert, weil es bei der Umsetzung des Minsker Abkommens keine Fortschritte gebe. Das teilte Ratspräsident Donald Tusk mit.