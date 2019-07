EU-Gipfel zur Vergabe der Spitzenposten wird fortgesetzt

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) setzen am Dienstag in Brüssel ihre Beratungen über die neu zu vergebenden Spitzenposten fort (11.00 Uhr). Der Gipfel war am Montag vertagt worden, nachdem sich die Teilnehmer trotz einer rund 18-stündigen Marathonsitzung nicht auf ein Gesamtpaket einigen konnten.

Bei dem Gipfel, an dem auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein erneut teilnehmen wird, geht es unter anderem um einen Nachfolger für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Dafür war unter anderem der niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans im Gespräch. Der deutsche CSU-Politiker und EVP-Spitzenkandidat bei der Wahl Manfred Weber hatte ebenfalls Anspruch auf den Posten erhoben. Er wurde zuletzt als möglicher Präsident des EU-Parlaments gehandelt.