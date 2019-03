EU hat es nicht eilig mit Frontex-Aufstockung

Die EU lässt sich Zeit bei der Aufstockung der Grenzschutztruppe Frontex zum Schutz der Außengrenzen: Bis 2027 soll sie auf bis zu 10.000 Einsatzkräfte ausgebaut werden. Das teilten Teilnehmer der Verhandlungen zwischen EU-Staaten und Europaparlament am Donnerstag mit. Der Ausbau soll 2021 beginnen. Die EU-Kommission hatte im September eigentlich vorgeschlagen, Frontex schon bis 2020 auf 10.000 Beamte auszubauen — das wären etwa 8500 mehr als zuletzt.

Mehrere Länder stemmten sich jedoch dagegen. Italien und Griechenland etwa fürchteten wegen erweiterter Befugnisse von Frontex um ihre Souveränität. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker warf den EU-Staaten daraufhin „himmelschreiende Heuchelei“ vor.

Die Verhandlungen über die Asylreform sind von der Frontex-Einigung unabhängig und bleiben weiter festgefahren. Sie scheitern seit Jahren daran, dass die EU-Staaten sich nicht auf die Verteilung Asylsuchender auf alle Länder einigen können. Staaten wie Ungarn und Polen wollen sich nicht dazu verpflichten lassen.

Migrantenboot vor Griechenland gekentert

Vor der griechischen Insel Chios ist in der Nacht zum Donnerstag ein Boot mit Dutzenden Migranten an Bord gekentert. Während 36 Menschen bis an Land schwimmen konnten, wurden zwei Männer vermisst.