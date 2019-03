EU kann May nicht aus Patsche helfen

In London kursierte gestern schon das Gerücht, die Abstimmung über den bereits im Jänner mit großer Mehrheit abgelehnten Brexit-Vertrag könnte verschoben werden. Angesichts der bei 100 Prozent liegenden Wahrscheinlichkeit einer erneuten Ablehnung wäre das nicht einmal verwunderlich. Ein Regierungssprecher dementiert jedoch Pläne für eine Verschiebung der Abstimmung.

Die Chancen stünden auch zu einem späteren Termin kaum besser, zumal da May auch aus Brüssel kein Rettungsring zugeworfen wird: „Da ist nicht mehr viel Geduld oder guter Wille auf unserer Seite“, sagte gestern ein EU-Vertreter, nachdem am Vorabend einmal mehr ein Telefonat von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit der britischen Regierungschef ergebnislos verlaufen war. May habe sich immer mehr selbst in eine Ecke gedrängt. „Selbst eine Verschiebung wird kein Ausweg aus der Sackgasse sein.“

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte bei einem Treffen mit den Botschaftern der 27 anderen EU-Staaten, die EU habe „konstruktive Vorschläge“ gemacht. Verhandelt werde „fortan“ nur noch zwischen Regierung und Parlament in London.

May nach Straßburg

Trotzdem dürfte das letzte Wort noch immer nicht gesprochen sein. Denn gestern wurde May am späten Abend in Straßburg erwartet, wo sie nach Angaben von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani mit Juncker zusammentreffen sollte. Während der Sitzungswoche des EU-Parlaments tagt die EU-Kommission dort.

May drängt die EU auf Zugeständnisse bei der besonders umstrittenen Auffanglösung (Backstop) für Nordirland, die eine „harte Grenze“ zwischen der britischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland verhindern soll. Großbritannien würde dabei ohne andere Vereinbarung bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU bleiben. Britische Brexit-Hardliner befürchten, dass London dann auf Dauer an die EU gebunden bliebe. Die EU lehnt eine zeitliche Begrenzung der Auffanglösung oder eine Ausstiegsklausel aber strikt ab. Dass Juncker in der Nacht auf heute diese Position aufgegeben haben könnte, galt als ausgeschlossen.

Somit ist für heute Abend — sollte die Abstimmung nicht im letzten Moment doch noch verschoben werden — ein abermaliges Nein des Unterhauses zum Brexit-Vertrag programmiert. Kommt es zum erwarteten Ergebnis, ist für Mittwoch eine Abstimmung darüber geplant, ob Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austritt („No Deal“). Findet sich auch dafür keine Mehrheit, soll am Donnerstag über eine Verschiebung des Austrittstermins entschieden werden.