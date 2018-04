EU knüpft Wiederaufbauhilfe für Syrien an Politikwechsel

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat Russland und den Iran davor gewarnt, langfristig an Syriens Präsident Bashar al-Assad festzuhalten. „Die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft werden sich nur dann am Wiederaufbau Syriens beteiligen, wenn es einen politischen Prozess unter Schirmherrschaft der UNO gibt“, sagte Mogherini am Mittwoch bei der Brüsseler Syrien-Konferenz.

Ziel der EU sei ein demokratisches und vereintes Syrien. Die Verbündeten von Assad müssten in der Frage „Druck auf Damaskus ausüben“, sagte Mogherini. Die syrische Opposition sei jedenfalls bereit, sich bei der UNO wieder an den Verhandlungstisch zu setzen. Zusammen mit dem Nachbarland Türkei hätten Russland und Iran als an dem Konflikt beteiligte Mächte „eine besondere Verantwortung“, sagte Mogherini weiter. Die sogenannten Garantiemächte des Astana-Prozesses müssten sicherstellen, „dass Waffenruhen und Deeskalationszonen Wirklichkeit werden“. Die drei Mächte haben seit Anfang 2017 in Kasachstan parallele Treffen zu den UNO-Verhandlungen organisiert, um über militärische Aspekte des Syrien-Konflikts zu beraten.

Russlands Botschafter bei der EU kritisierte, dass die syrische Regierung zu der Brüsseler Konferenz nicht eingeladen worden sei. „Ich denke, das ist ein Fehler“, sagte der Diplomat Wladimir Tschischow vor Journalisten. „Sie hätten eingeladen werden sollen, weil wir hier über die Bedürfnisse des syrischen Volkes reden. Deshalb sollte jemand hier sein, um das syrische Volk zu vertreten.“

Nach Angaben aus EU-Kreisen wurden zu dem Treffen keine Vertreter aus Syrien eingeladen, weil sich Opposition und Regierung in dem Konflikt weiter unversöhnlich gegenüberstehen. Alle Versuche, eine dauerhafte Waffenruhe zu etablieren, scheiterten bisher. Als Ursache dafür gelten vor allem die Interessen anderer Staaten. So unterstützen Russland und der Iran bis heute die Regierung von Präsident Bashar al-Assad – zahlreiche andere Länder hingegen die Rebellen.

Österreich wird bei der Brüsseler Syrien-Konferenz von EU-Botschafter Nikolaus Marschik vertreten. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) könne wegen einer kurzfristigen Erkrankung nicht an der Konferenz teilnehmen, hieß es am Mittwoch in EU-Ratskreisen.

Im Vorfeld der Konferenz hatte Kneissl bereits angekündigt, Österreich werde vier Millionen Euro für Syrien beitragen, die Summe stammt aus dem Auslandskatastrophenfonds. „Es geht hier zum einen um humanitäre Soforthilfe, aber auch mit Blick auf Wiederaufbaumöglichkeiten“, hatte Kneissl erklärt. Drei Millionen sollen dem Internationalen Roten Kreuz für Trinkwasser-Aufbereitung und Entminung zur Verfügung gestellt werden, und eine Millionen dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF.

Unterdessen kündigte die britische Entwicklungshilfe-Staatssekretärin Penny Mordaunt an, Großbritannien werde sich mit mindestens 450 Millionen Pfund (514,47 Mio. Euro) an humanitärer Hilfe beteiligen. Die UNO hofft auf Hilfszusagen in Höhe von acht Milliarden Dollar (6,5 Milliarden Euro) für dieses Jahr. Damit sollen Millionen Menschen in Syrien selbst und Flüchtlinge in umliegenden Ländern versorgt werden.

Im Bürgerkrieg in Syrien gab es nach UNO-Schätzungen bereits mehr als 400.000 Tote, Millionen Menschen sind auf der Flucht.