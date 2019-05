EU-Kommissarin schlägt Alarm

Knapp zwei Wochen vor der Europawahl warnt EU-Justizkommissarin Vera Jourova vor Wahlmanipulation insbesondere durch Russland. „Wir dürfen nicht zulassen, dass auch nur in einem Mitgliedstaat die Wahlergebnisse durch Manipulation verfälscht werden“, sagte Jourova gegenüber deutschen Medien. Organisierte Desinformationskampagnen aus dem Ausland zielten darauf ab, existierende Polarisierungen in der Gesellschaft aufzugreifen und zu verstärken, so die tschechische Politikerin.

Mittlerweile gebe es mit der Arbeitsgruppe für „strategische Kommunikation Ost“ (East StratCom Task Force) eine eigene Einheit im europäischen Auswärtigen Dienst, die Desinformation aus Russland aufdecke. Der Kampf gegen Desinformationskampagnen sei ein „zentrales Thema, auch nach den Europawahlen“.

Auch Litauens Außenminister Linas Linkevicius warnte vor russischer Einflussnahme: „Europa muss auf der Hut sein.“

Doch die Gefahr droht nicht nur von Russland. So hat Facebook 23 italienische Seiten mit politischen Inhalten und 2,46 Millionen Followers geschlossen. Auf den Seiten, die die Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne unterstützten, waren zuletzt wiederholt falsche Informationen über Impfungen und rassistische oder antisemitische Slogans erschienen, berichtete Facebook am Montag. Das soziale Netzwerk schloss die Seiten nach Anzeigen des US-Online-Netzwerks Avaaz, das sich gegen die Verbreitung von Fake News im Internet einsetzt.