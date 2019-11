EU-Kommission: Kein Brite in Sicht, aber neuer Name für ein Ressort

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wartet weiter auf die Benennung eines britischen Kommissars. Ihre ursprüngliche Deadline war am Montag abgelaufen, doch auch bis Mittwochabend gab es keine Antwort Londons auf ihren Brief. Ein Sprecher von der Leyens sagte, man sei trotzdem guter Dinge, dass die neue Kommission am 1. Dezember starten könne.

Auf Fragen, ob eine Kommission auch ohne einen Briten im Team starten könne, gab es weder von der aktuellen Kommissionssprecherin noch vom künftigen Kommissionssprecher Antworten.

Briten-Premier Boris Johnson hat ausgeschlossen, nochmals einen Kommissar zu nominieren. Er will sein Land bis Ende Jänner aus der EU führen. Aus Brüsseler Sicht ist er verpflichtet, einen Kommissar zu stellen, solange die Briten in der EU sind.

Ein anderes Problem ist dagegen abgehakt: Nach teils heftiger Kritik hat von der Leyen den Titel des Migrationsressorts in ihrer Behörde geändert. Statt „Schutz unserer Europäischen Lebensart“ soll der Bereich von Vize-Kommissionschef Margaritis Schinas nun „Förderung unserer europäischen Lebensweise“ heißen, teilte ihr Sprecher gestern mit. Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke im Europaparlament hatten eine Namensänderung gefordert. Sie äußerten den Verdacht, von der Leyen biedere sich mit der Ressortbezeichnung bei den Rechtspopulisten an.