EU lässt sich von Trump nicht für Muskelspiele gegen Iran einspannen

Keine Beteiligung an Bündnis zum Schutz von Schiffen in Golfregion

Die EU wird sich vorerst nicht an der von den USA geplanten Koalition zum Schutz von Handelsschiffen im Persischen Golf beteiligen. Mitgliedstaaten müssten einzeln über eine mögliche Teilnahme entscheiden. sagte eine EU-Beamtin am Freitag.

Das US-Verteidigungsministerium hatte zuvor angekündigt, Pläne für eine internationale Koalition zum Schutz von Handelsschiffen vorantreiben zu wollen. Sie sehen vor, Militäreskorten für zivile Schiffe zu organisieren.

Hintergrund des Vorstoßes sind mysteriöse Sabotageangriffe und andere Zwischenfälle in der Golfregion. Die USA und Großbritannien machen dafür den Iran verantwortlich, die Führung in Teheran bestreitet dies.

Unterdessen spitzt sich der Streit um den von Großbritannien vor Gibraltar beschlagnahmten Supertanker „Grace 1“ zu. „Dies ist ein gefährliches Spiel und hat Konsequenzen“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran und fordert die umgehende Freigabe des Schiffes.

Vor einer Woche hatte die britische Marine den Supertanker vor der britischen Exklave Gibraltar an der Südspitze Spaniens festgesetzt. Er soll beladen mit iranischem Öl nach Syrien unterwegs gewesen sein, was ein Verstoß gegen die EU-Sanktionen gegen das Land wäre. Kapitän und Erster Offizier wurden festgenommen. Es sieht nicht so aus, als würden die Briten den iranischen Forderungen nachgeben: Gestern wurden vier weitere Crewmitglieder festgenommen.