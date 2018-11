EU lockt Briten mit längerer Übergangsfrist nach dem Brexit

Nachverhandelt wird der Brexit-Vertrag zwar nicht, aber ein letztes Entgegenkommen an die Briten gibt es seitens der verbleibenden 27 EU-Mitglieder: Die EU-Europaminister einigten sich am Montag in Brüssel darauf, London einen längeren Übergangszeitraum zur Verhandlung eines Handelsabkommens mit der EU nach dem geplanten Austritt am 29. März 2019 anzubieten. Ein fixer Zeitraum wurde zwar noch nicht vereinbart, Diplomaten gehen aber davon aus, dass die Übergangsphase bis Ende 2022 laufen wird, zwei Jahre länger als bisher geplant.

Ob die Verlängerung die Brexit-Hardliner besänftigen und zur Annahme des fertig verhandelten Austrittsvertrages motivieren wird, ist aber sehr fraglich. Denn während des Überganges müsste London weiter EU-Regeln einhalten, ohne noch etwas mitbestimmen zu können.

EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) betonte als Ratsvorsitzender, mit dem Brexit-Vertrag sei der erste schwierige Schritt erfolgt. Der Vertrag sei insgesamt ein sehr fairer Kompromiss, beide Seiten hätten sich aufeinander zubewegt. Es sei von größter Wichtigkeit, dass die Einheit der 27 beibehalten worden sei, alle 27 stünden geeint „wie ein Mann“. Blümel geht „davon aus, dass der Scheidungsvertrag, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, auch beschlossen wird“.

Doch auch das ist fraglich. Denn in Großbritannien hat eine spannende Woche begonnen und niemand weiß, ob es Premierministerin Theresa May am Ende noch in diesem Amt geben wird. Ihre Gegner in der Tory-Partei sägen bereits eifrig an ihrem Sessel: Ein interner Misstrauensantrag muss von 48 Abgeordneten schriftlich gestellt werden, 42 entsprechende Schreiben waren am Montag eingelangt. Es wurde damit gerechnet, dass die noch fehlenden sechs Briefe bald da sein werden.

Bei der dann folgenden Abstimmung könnte May von einer Mehrheit der konservativen Abgeordneten gestürzt werden. Setzt sie sich in der geheimen Abstimmung durch, gewänne sie nur eine Atempause. Sie könnte zwar ihren Brexit-Plan weiter vorantreiben, aber um eine Abstimmung im Parlament darüber kommt sie nicht herum. Dort aber hat May nicht einmal dann eine Mehrheit, wenn die Torys — was nicht anzunehmen ist — geschlossen für den Vertrag stimmen.