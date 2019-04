EU-Mitgliedsländer erlauben Handelsgespräche mit USA

Die EU-Mitgliedsländer haben sich für den Start von offiziellen Handelsverhandlungen mit den USA in bestimmten Bereichen ausgesprochen. Die Freigabe sei am Donnerstag durch die EU-Botschafter erfolgt, sagte ein EU-Vertreter in Brüssel. Damit kommt der vorigen Sommer von der EU und der US-Regierung vereinbarte Dialog voran.

Die EU-Kommission, die solche Verhandlungen für die EU-Länder führt, wollte grünes Licht für zwei Mandate: eines für die Senkung der Zölle auf Industriegüter und eines zur Vereinfachung von Produktstandards. US-Präsident Donald Trump hatte im Juli 2018 bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zugesagt, keine neuen Zölle gegen Europa zu verhängen, solange die USA und die EU über den Abbau von Handelsbarrieren verhandeln. Die USA sind einer der wichtigsten Absatzmärkte von deutschen Autobauern.

Unterdessen kam die EU den geplanten Vergeltungszöllen gegen die USA wegen illegaler Subventionen für den Flugzeughersteller Boeing einen Schritt näher. Am Donnerstag nahm der Streitschlichtungsausschuss der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf das Ende März gefällte abschließende Urteil in diesem Fall formell an, wie ein Sprecher mitteilte. Damit ist der Weg für die EU frei, über einen WTO-Schlichter Vergeltungsmaßnahmen zu beantragen. Der Schlichter legt die Höhe fest.

Ein ähnliches Verfahren haben die USA gegen die EU angestrengt. Dabei geht es um illegale Subventionen für den europäischen Boeing-Konkurrenten Airbus. Das letztinstanzliche Urteil dazu fiel bereits im vergangenen Jahr. Die USA wollen Vergeltungszölle im Umfang von elf Mrd. Dollar (9,8 Mrd. Euro) im Jahr verhängen – so hoch sei der Schaden durch die EU-Subventionen. Die US-Regierung hat gerade eine Liste mit Gütern veröffentlicht, die von den Zöllen betroffen wären. Sie umfasst neben Produkten für die Luftfahrtindustrie auch etliche andere Waren wie etwa Käsesorten, Olivenöl, Orangen, Wein, Meeresfrüchte oder Bekleidung.

Die EU-Kommission hat die US-Pläne scharf kritisiert. Die Schätzung der Schadenshöhe sei übertrieben. Man sei zuversichtlich, dass das auch der WTO-Schlichter so sehe. Wann seine Entscheidung kommt, ist bisher völlig offen.