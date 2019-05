„EU nicht den Chaoten überlassen“

In drei Wochen weiß man, wie die „Richtungsentscheidung“ ausgefallen ist — als die Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag beim ÖVP-Wahlkampfauftakt in den Wiener Sofiensälen die EU-Wahl am 26. Mai bezeichnete.

Er wolle die EU nicht „den rechten oder linken Chaoten“ überlassen, Europa dürfe nicht den „Bach“hinuntergehen, so Kurz vor den rund 1000 Parteimitgliedern und Sympathisanten, die beim Wahlkampfstart auch die zehn Listenersten für das EU-Parlament — darunter bekanntlich die Oberösterreicherin Angelika Winzig — präsentiert bekamen.

Kurz will „eure Kraft“

Eingefordert hat der ÖVP-Chef von seiner Partei „eure Kraft und euer Engagement“ für die Wahl. Es gehe dabei nämlich um „deutlich mehr“ als darum, wer ins EU-Parlament einzieht — „es geht darum, ob wir den Elan mitnehmen können wie nach dem 15. Oktober“. Oder ob jene jubeln, die den „ganzen Tag“ die Regierung schlechtredeten. Er wisse jedenfalls, dass die Kandidaten fleißig unterwegs seien und Vorzugsstimmen sammeln. Die ÖVP vergibt, wie berichtet, die Mandate für das EU-Parlament nach der Zahl der Vorzugsstimmen.

Zwei aktuelle Umfragen bescheinigen der ÖVP in der nun angelaufenen heißen Wahlkampfphase im Parteienvergleich die Topposition. Laut OGM für den Kurier käme sie nach derzeitigem Stand bei der Wahl am 26. Mai auf 30 bis 31 Prozent, die SPÖ auf 27 bis 28 und die FPÖ auf 24 bis 25. Research-Affairs (für Österreich) kommt auf 29 Prozent für die ÖVP, 27 für die SPÖ und 23 für die FPÖ. Jeweils sieben Prozent gibt man den Grünen, zwischen sieben und zehn Prozent liegen die Neos.

Erneuert hat Bundeskanzler Kurz beim Wahlkampfauftakt seine Forderung nach einer Neuverhandlung des EU-Vertrages, was auch von ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas unterstützt wird. „Wir dürfen uns mit den Ritualen der Vergangenheit nicht zufrieden geben“, meinte er mit Blickwinkel auf den Lissabonvertrag.

„Besseres Fundament“

Dieser, so Kurz, habe auf die Krisen der vergangenen Jahre wie die Finanzkrise, die Schuldenkrise, die Migrationskrise, die Klimakrise und das Brexit-Chaos keine Antworten geben können. Daher sei es an der Zeit, ein neues Regelwerk zu entwickeln, ein „neues, besseres Fundament“. Die EU müsse „robuster und stärker“ werden. Dies traue er EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber zu. Die Landeschefs Thomas Stelzer (OÖ), Wilfried Haslauer (Salzburg) und Günther Platter (Tirol) begrüßten den Vorstoß. „Subsidiarität soll nicht nur ein Schlagwort sein, sondern ein aktiv gelebtes Prinzip“, so Stelzer.

Weber warnte in seiner Rede davor, dass es genügend Kräfte gebe, die Europa wieder rückabwickeln möchten und er hob den Stellenwert der Handelspolitik hervor. Diese sei für Europa als Exportkontinent von zentraler Bedeutung. Europa müsse dafür sorgen, dass es in der Welt ehrliche Spielregeln gebe. Wenn China strategisch Firmen in Europa übernehmen möchte, müsse die EU die Möglichkeit haben, diese zu untersagen, bekräftigte er.

Europa sei vielfältig, habe aber eine Gemeinsamkeit, so Weber: „Der Kontinent ist christlich geprägt. Das ist nichts fürs Museum, sondern gibt uns Orientierung für morgen. Wir haben gemeinsame Wurzeln.“ Er stehe für ein demokratisches Europa, daher werde er dafür sorgen, dass die Beitrittsgespräche der Türkei zur europäischen Union beendet werden.