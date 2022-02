EU-Parlament beschloss neue Lkw-Maut-Regeln

Das Europaparlament hat am Donnerstag neue Lkw-Maut-Regeln (Eurovignette) beschlossen. Dies teilten EU-Abgeordnete am Donnerstag nach der Abstimmung mit. Ein Kernpunkt ist der Übergang von der aktuellen zeit- auf eine kilometerbasierte Vignette. Als vertane Chance haben vor allem österreichische EU-Abgeordnete die vom Europaparlament am Donnerstag beschlossene Neufassung der Lkw-Mautregeln (Eurovignette) kritisiert.

„Es fehlt an allen Ecken und Enden“, sagte die ÖVP-Europaabgeordnete Barabara Thaler, die den Text für die Konservativen mitverhandelt hat. Es gebe zu viele Ausnahmen.

Das Gesetz werde zu einer Zerklüftung des europäischen Transportbinnenmarktes führen und „kein einziges Gramm CO2 einsparen“, sagte Thaler. Auch die Verlagerungsziele von der Straße auf die Schiene seien so nicht zu erreichen.

Zwar müssten die EU-Staaten innerhalb von vier Jahren externe Kosten für die Luftverschmutzung einführen, sie könnten davon aber auch eine Ausnahme beanspruchen, sagte Thaler. Darüber hinaus könnten die EU-Staaten mit der Neufassung auch die Infrastrukturgebühren senken, „damit ist der gesamte Rahmen weg“, kritisierte die ÖVP-Europaabgeordnete. Auch könne jedes Land, wenn es wolle, eine distanzabhängige Maut für Pkw einführen. „Das ist kein europäisches, gemeinsames Gesetz mehr“, so Thaler, die wieder „Wildwest“-Zustände auf europäischen Straßen kommen sieht.

SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder kritisierte, in Zukunft würden höhere Mautaufschläge zur Bewältigung von Umwelt- und Verkehrsfolgekosten von der Zustimmung der am Korridor liegenden Mitgliedstaaten abhängig. „Wenn Deutschland und Italien jetzt eine höhere Brennermaut verhindern können, ist das untragbar.“ Eine unbedingt notwendige Entlastung für die Tiroler Bevölkerung gebe es jedenfalls nicht. „Das ist ein klares Versagen der türkis-grünen Landes- und Bundesregierung, Österreich steht auf EU-Ebene verkehrspolitisch völlig isoliert da“, kritisierte Schieder.

Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

„Mit diesem schalen Kompromiss zur Eurovignette verlieren wir den politischen Lenkungseffekt, der einen Maut eigentlich haben sollte“, beklagte auch der grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz. „Die Nachbarstaaten Deutschland und Italien können nun verhindern, dass wir mit einer höheren Brennermaut unser Klima schützen wollen. Die Folgekosten des Verkehrs wie die Gesundheitsschäden durch Feinstaub und Lärmbelastung werden komplett ignoriert und Kostenwahrheit verschleiert.“ Für eine klimafreundliche Verkehrswende werden wieder einmal keine Meter gemacht.”

Die deutsche EU-Abgeordnete und Verhandlerin der Grünen, Anna Deparnay-Grunenberg, sagte, die Neufassung der Eurovignette schaffe für die Logistikbranche nur Anreize, Schlupflöcher zu suchen. Auch wenn Deutschland, Österreich und Italien eine Korridormaut einführen wollten, werde es vermutlich viele Jahre dauern, bis diese Frage gerichtlich geklärt werde.

Unschärfen kritisieren die Abgeordneten auch in Hinblick auf die geplante Ausdehnung des EU-Emissionshandels. Dadurch werde CO2 höher bepreist werden. Thaler sieht die Gefahr einer Drei- und Vierfachbepreisung, weil dies im Gesetzestext nicht klar geregelt sei. Auch sei offen, inwieweit andere Bereiche der Eurovignette dann wieder geöffnet werden.

Deparnay-Grunenberg kritisierte, der Bahnausbau habe für die EU-Kommission keine übergeordnete Priorität. Die Schweiz werde umfahren, weil sie externe Kosten seit den 1990er-Jahren einpreise. So würden 40 Prozent der Güter in der Schweiz auf der Schiene transportiert, in Europa jedoch nur 18 Prozent.