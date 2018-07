EU-Plan verteuert das Trinkwasser

Die neue Trinkwasserverordnung der Europäischen Union würde die rund 1800 kleinen Wassergenossenschaften in Oberösterreich vor eine fast unlösbare finanzielle Herausforderung stellen und wäre für einige sogar existenzbedrohend.

„Alleine die verstärkten Qualitätskontrollen würden die Kosten verzehnfachen, ohne erkennbaren Nutzen“, sagte Franziskus Zeilinger, Obmann der Wassergenossenschaft in Gramastetten, im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. So würde der Kostenfaktor 10 bei der Wasseruntersuchung für die meisten Genossenschaften zumindest 20.000 Euro Mehrkosten pro Jahr bedeuten, die auf die Haushalte umgelegt werden müssten, um nicht zusperren zu müssen.

Das ist aber erst der Beginn. Die neue EU-Richtlinie regelt auch die Verantwortung für die Wasserqualität bis zum Wasserhahn inklusive Überprüfung der jeweiligen Hausinstallationen — und will diese ebenfalls den Wassergenossenschaften übertragen.

„Wir halten die Risikobeurteilung der Hausinstallation und die damit allfällig verbundenen Kontroll- und Dokumentationspflichten für äußerst problematisch“, so Zeilinger. „Obwohl wir ein ländlicher Wasserversorger sind und man einander in den dörflichen Strukturen gut kennt, so nimmt doch auch bei uns die Sensibilität der Bürger zu, wenn sie sich in ihrer Privatsphäre berührt fühlen.“ Es komme auch immer wieder vor, dass ein Zutritt zur Liegenschaft, zum Haus oder sogar zum Wasserzähler verwehrt wird.

Beratung statt Prüfung

„Sehr problematisch finden wir die Unsicherheit der Grundlagen der Risikobeurteilung der Hausinstallation“, so Zeilinger. Von der Versorgungsleitung bis zum Wasserzähler wisse man noch einigermaßen über Materialien und verwendete Einbauteile Bescheid, dann würden die Kenntnisse enden und erfahrungsgemäß sei auch das Wissen der Hauseigentümer nicht viel größer.

„Der richtige Ansatz heißt Beratung, Information und Service“, erklärt Zeilinger. „Das betrifft auch die Wartung der Anlagen mit regelmäßiger Reinigung von eingebauten Wasserfiltern.“ Eine Überprüfung sollte nur bei offensichtlichen Mängeln als behördliche Maßnahme ergriffen werden.

-he-