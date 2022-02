EU-Sanktionen führen zu Beben in Bankenwelt

Die schweren Sanktionen der EU gegen Russland infolge des Einmarsches in die Ukraine haben am Montag für ein Erdbeben in der ost- und westeuropäischen Finanz- und Bankenwelt gesorgt. Besonders betroffen waren die russischen Banken: Das Vermögen der russischen Zentralbank in Europa wurde eingefroren, Transaktionen mit ihr verboten. Begründung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Dadurch werde verhindert, dass mit diesem Geld der Krieg von Präsident Wladimir Putin mit der Ukraine finanziert wird.

Rubel verliert 20 Prozent

Die Folge waren deutliche Verwerfungen an den Finanzmärkten in ganz Europa: Der Rubel stürzte bis zu 20 Prozent ab, bei russischen Staatsanleihen gab es Panikverkäufe, die Moskauer Börse blieb aus Angst vor einem Totalcrash geschlossen. Die Moskauer Zentralbank hob zur Stützung des Rubels den Leitzins von 10,5 auf 20 Prozent an.

Sberbank Europe AG mit Sitz in Wien vor dem Aus

Der zuvor erfolgte Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem SWIFT brachte auch die Sberbank Europe AG mit Sitz in Wien in schwere Bedrängnis. Die EZB warnte gar vor einer Pleite der Bank samt ihren Töchtern in Kroatien und Slowenien. Aufsichtsratschef Siegfried Wolf zieht sich mit Wirkung 22. März aus dem Aufsichtsrat zurück. Die österreichische Finanzmarktaufsicht setzte ein Moratorium bis Dienstag 23.59 Uhr in Kraft, bei der u.a alle Zahlungsverpflichtungen der Sberbank gegenüber Gläubigern ausgesetzt sind.

Sberbank Europe hat 187 Filialen, 3800 Mitarbeiter und rund 773.000 Kunden in Zentral- und Osteuropa. Für Sorgenfalten sorgte die Entwicklung bei der Raiffeisenbank International (RBI) in Wien, die, wie im VOLKSBLATT vom 25. Februar berichtet, in Russland den Status einer systemrelevanten Bank hat. Mit 4,54 Millionen Kunden und 15,5 Milliarden Euro Bilanzsumme ist die RBI eine der am stärksten investierten westeuropäischen Banken in Russland – noch vor UniCredit oder Societe Generale. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr forderte deshalb einen Schutzschirm für die RBI, „damit das nicht zu Problemen führt.“

RBI-Chef Strobl beruhigt

RBI-Chef Johann Strobl beruhigte, die Bank habe eine „sehr starke Kapitalposition“ in Russland, zudem hätten die Kunden Vertrauen in die Bank und die Mitarbeiter würden die wichtigsten Bankdienstleistungen aufrechterhalten. Die Anleger schickten die RBI-Aktie dennoch 14 Prozent in den Keller – nach minus 23 Prozent am vergangenen Donnerstag. Auch die Aktie der im Osten stark investierten Erste Group verlor fast zweistellig, obwohl die Bank am Montag ein starkes Gewinnplus meldete (siehe Bericht auf S. 17). Deutsche Bank und Commerzbank verloren 5 bzw. 7 Prozent an Börsewert.

„Finanzielle Atombombe“

In der Bankenwelt macht sich indes immer mehr die Sorge breit, wie weit die „finanzielle Atombombe” (so der französische Finanzminister Bruno Le Maire zu den Sanktionen), die das russische BIP im zweiten Quartal laut Schätzungen von Ökonomen um 20 Prozent abstürzen lässt, auf die westeuropäischen Märkte zurückschlagen wird. Bei den Börsen ging es weiter bergab: DAX, DOW Jones und Eurostoxx verloren wieder deutlich.

Von Karl Leitner