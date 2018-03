EU schlägt härtere Töne gegenüber Moskau an

Im Streit um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion verhärten sich die Fronten zwischen der EU und Moskau. Es sei „höchst wahrscheinlich“, dass Russland für den Anschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal verantwortlich sei, heißt es in der vom gestern zu Ende gegangenen EU-Gipfel verabschiedeten Erklärung.

Zudem rief die EU ihren Botschafter in Moskau zu Konsultationen zurück nach Brüssel. Mehrere Mitgliedstaaten stellten darüber hinaus eigene Strafmaßnahmen gegen Russland in Aussicht. Lettland kündigte bereits am Freitag an, „einen oder mehrere“ russische Diplomaten auszuweisen.

Mit der direkten Nennung Russlands als Hauptverdächtigem und der Ankündigung diplomatischer Maßnahmen ging der Gipfel weit über die gemeinsame Erklärung der EU-Außenminister vom Montag hinaus.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat diese Erklärung zwar mitgetragen, war aber hinterher um Kalmieren bemüht. Die Bundesregierung habe sich entschieden, keine russischen Diplomaten wegen der Affäre auszuweisen, betonte Kurz am Freitag. Er will die Gesprächskanäle zu Russland auch nach der Schuldzuweisung an Moskau für den Giftanschlag offenhalten.

Ein britisches Gericht gestattete unterdessen Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), Blutproben der Vergifteten zu untersuchen. Die Auswertung der Proben soll bis zu drei Wochen dauern.