Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs berät am Dienstag in einer Videokonferenz über die Coronakrise. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag auf Twitter mit.

Konkret soll bei dem Sondergipfel über Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, die Bereitstellung von medizinischer Ausrüstung, die Unterstützung von Forschungsaktivitäten sowie die Begrenzung der wirtschaftlichen Folgen der Krise beraten werden, so Michel.