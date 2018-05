EU steht zu Atomdeal mit Iran

Die EU steht nach dem Ausstieg der USA zum Atomabkommen mit dem Iran. Das war schon vor dem Sofioter Gipfel klar. Nun steht aber auch fest, dass sie sich gegen Sanktionen, mit denen US-Präsident Donald Trump europäischen Unternehmen Geschäfte im Iran verbieten könnte, wehren wird. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sagte in Sofia, am Freitag werde der Prozess für das „Blocking Statute“ von 1996 starten. Diese Verordnung würde es europäischen Firmen verbieten, sich an US-Sanktionen zu halten. Gleichzeitig würde es die Entschädigung dieser Unternehmen regeln.

Iran setzt EU unter Druck

Die Vorschläge der Kommission seien vom Gipfel unterstützt worden, so Juncker. Die EU steht unter massivem Druck, da sich der Iran nur dann an das Abkommen halten will, wenn die EU dafür sorgt, dass er davon auch wirtschaftlich profitiert. Außenminister Mohammad Javad Zarif forderte von der EU mehr als Lippenbekenntnisse. Gespräche darüber könnten, so Zarif, nächsten Freitag in Wien stattfinden. EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete reist in den nächsten Tagen in den Iran. Ziel Teherans ist es, innerhalb von 60 Tagen von den Europäern Garantien zu bekommen, dass die Wirtschaftsbeziehungen und der Kapitalverkehr erhalten bleiben.

Offen ist freilich, wie weit Europa bei der Entschädigung zu gehen bereit ist. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel warnt vor „Illusionen“: Umfassende Entschädigungen für europäische Unternehmen seien nicht machbar.

Stoff für Handelskrieg

Abgesehen von der Finanzierbarkeit einer Entschädigungsoffensive würde diese die Handelskrise zwischen USA und EU weiter verschärfen. Am 1. Juni läuft die von Trump erlassene Ausnahme Europas von Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium aus. „Wir wollen eine unbefristete Ausnahme“, betonte Merkel. Auch Kanzler Sebastian Kurz sagte, nur bei einer dauerhaften Ausnahme könne man über eine tiefere Zusammenarbeit und einen Abbau von Zöllen diskutieren.

1996 hatten die USA nach Androhung des „Blocking Statute“ eingelenkt und auf Sanktionen gegen in Kuba bzw. im Iran engagierte Firmen verzichtet. Damals war Bill Clinton Präsident. Ob Donald Trump auch klein beigibt, muss sich erst zeigen.