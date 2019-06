EU-Strafverfahren gegen Italien

Brüssel sieht schwarz für Schuldenabbau in Rom — Auch Paris gewarnt

Gerade hat Italiens parteiloser Regierungschef Giuseppe Conte mit einer ultimativen Rücktrittsdrohung einen „Waffenstillstand“ zwischen den beiden populistischen Koalitionspartnern Lega und Fünf Sterne erwirkt,doch dieser steht vor einer Belastungsprobe: Die EU-Kommission empfiehlt nämlich wegen der hohen Staatsverschuldung ein Strafverfahren gegen Italien. Die Behörde rechtfertigte dies am Mittwoch mit der sich verschlechternden Finanzlage.

Italiens Schuldenquote lag 2018 mit mehr als 132 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) weit über der Obergrenze von 60 Prozent. Das ist die zweithöchste Quote in der EU – nach Griechenland.

Der Regierung in Rom sei der Schuldenabbau nicht im versprochenem Ausmaß gelungen, so die Kommission. Da zudem die Wirtschaft langsamer wachse, werde sich das Verhältnis von Schulden zu BIP heuer und 2020 weiter verschlechtern.

Die EU-Staaten haben nun zwei Wochen Zeit für ihre Einschätzung der Lage. Stimmen sie mit der Kommission überein, kann Brüssel das Verfahren einleiten. Damit wären konkrete Vorgaben und Auflagen verbunden, die Schulden zu senken. Ignoriert die Regierung diese, können Geldstrafen folgen. Das wäre allerdings eine Premiere in der EU-Geschichte.

In Rom war gestern noch keine Einsicht in die Notwendigkeit einer finanzpolitischen Umkehr spürbar. Lega-Chef und Vizepremier Matteo Salvini machte wie sein Fünf-Sterne-Kollege Luigi Di Maio frühere Regierungen für den Schuldenstand verantwortlich. An ihren teuren Reformenprojekten – Grundeinkommen, Steursenkungen und niedrigeres Rentenalter – wollen sie jedoch festhalten.

Auch Frankreich bleibt im Brüsseler Fokus: Die EU-Kommission beklagte gestern eine nur „leichte Verringerung“ der öffentlichen Ausgaben. Die Quote sei mit 56 Prozent 2018 die höchste der EU gewesen. Die Schuldenquote wird heuer auf 98,9 Prozent (+0,5) steigen.