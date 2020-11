EU sucht nach Trump-Ära neue Allianz mit den USA

Die Europäische Union will einem Zeitungsbericht zufolge nach den Zerwürfnissen in der Ära von US-Präsident Donald Trump mit der kommenden US-Regierung eine neue Allianz schmieden. Mit dem Bündnis solle auch dem Machtbewusstsein Chinas entgegengetreten werden, berichtete die „Financial Times“ am Sonntag unter Berufung auf einen entsprechenden EU-Entwurf für das Vorhaben.

Darin heiße es auch, man müsse die Bindungen mit gemeinsamen Positionen von der Digital-Regulierung bis hin zum Kampf gegen Covid-19 wieder stärken. Das Papier solle den nationalen EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Treffen am 10. und 11. Dezember vorgelegt werden. Für das erste Halbjahr 2021 sei dann ein Gipfel EU/USA vorgehen, bei dem eine neue transatlantische Agenda ins Leben gerufen werden solle.