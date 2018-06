EU übernimmt Österreichs Asylideen

Im April 2015 hatte der damalige Außenminister Sebastian Kurz noch scharfe Kritik für diesen Vorschlag geerntet, beim EU-Gipfel Ende Juni steht er offziell auf der Tagesordnung: Die Errichtung von Asylzentren außerhalb Europas. Genau das schlägt nun nämlich EU-Ratspräsident Donald Tusk in einem Schreiben zur Vorbereitung des Gipfels hat Europas Staats- und Regierungschefs vor. „Der Europäische Rat unterstützt die Entwicklung des Konzepts von regionalen Ausschiffungsplattformen“, heißt es in dem am Dienstag versendeten Brief. Die Zentren sollten „in enger Zusammenarbeit“ mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) „eine rasche Bearbeitung ermöglichen, um zwischen Wirtschaftsmigranten und solchen, die internationalen Schutz benötigen, zu unterscheiden“.

Der zuständige EU-Kommissar dürfte noch nicht ganz im Bilde gewesen sein: „Es ist bisher noch kein konkreter Vorschlag“, sagte EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos am Dienstag in Brüssel nach einem Treffen mit den Innenministern der Westbalkan-Staaten, zur Frage nach den Asylzentren außerhalb der EU. Österreichs Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der als künftiger EU-Ratsvorsitzender teilnahm, sprach sich dafür aus, dass Asylanträge von Menschen außerhalb Europas auch nur mehr außerhalb Europas möglich sein sollen. Dafür brauche es Asylzentren und Flüchtlingscamps in Drittstaaten oder den Herkunftsregionen. Tusks Vorschlag wertet Kickl als richtigen Ansatz. In welchen Drittstaaten Asylcamps denkbar sind, ließ Kickl offen. Zuletzt wurden Albanien, Kosovo oder Tunesien kolportiert.

Wohl nicht im Sinne Kickls ist diese in Rom erhobene Forderung: Verkehrsminister Danilo Toninell von der Fünf-Sterne-Bewegung meinte am Dienstag, „das Thema seit nicht die Schließung der italienischen Häfen, sondern die Öffnung der Häfen anderer EU-Länder“. Innenminister Matteo Salvini, den Kickl heute in Rom trifft, hat Italiens Häfen für Rettungsschiffe von NGOs geschlossen. Österreich zielt aber nicht auf eine Verteilung, sondern Abwehr illegaler Migranten.

Europa muss Afrika helfen

Der EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat anlässlich seines Wien-Besuches am Dienstag einen Afrika-Schwerpunkt während des österreichischen EU-Vorsitzes gefordert. Wenn die EU die Migrationsfrage langfristig lösen wolle, müsse sie in Afrika investieren, so Tajani nach dem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Diese Frage sei jedenfalls die „dringendste“, denn beim Thema Einwanderung gehe es um nichts weniger als die „Zukunft Europas“, betonte Tajani. „Wir müssen noch viel Arbeit in Afrika leisten!“ So müsse in Libyen raschest Stabilität hergestellt werden und in Niger gelte es, ein „kriminelles Netzwerk“ an Schleppern zu zerschlagen.

Es gehe auch darum, gemeinsam gegen den Klimawandel, Terrorismus und die Hungersnöte in Afrika zu kämpfen. Auch der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), betonte am Dienstag in Wien, „Europa wird auf Dauer keine gute Zukunft haben, wenn es Afrika schlecht geht“.

Kurz betonte ebenfalls die Wichtigkeit der „Hilfe vor Ort“, gab aber gleichzeitig zu bedenken, dass damit die Migrationsfrage nicht gelöst werden könne. Es sei aber die „humanitäre Pflicht“ Österreichs, in Afrika zu helfen.

Der asylpolitische Streit zwischen CSU und CDU in Deutschland hat seiner Ansicht nach eine „gewisse neue Dynamik“ in die europäische Migrationspolitik gebracht. Die aktuelle Situation in der EU sei aber nicht die Schuld derer, die bisher gegen die „Politik offener Grenzen“ eingetreten seien, sondern „all jener, die eine gegenteilige Politik verfolgt haben“, so Kurz mit einem Seitenhieb auf die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU).