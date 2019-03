EU und China rücken näher zusammen

Xi verspricht in Paris einmal mehr Marktöffnung

Die EU und China wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Angesichts des Rückzugs der USA aus internationalen Verträgen sowie der Handelskonflikte der USA mit Europa und China pochten der chinesische Staatschef Xi Jinping, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestern in Paris auf ein gemeinsames Vorgehen von zwei der drei größten Wirtschaftsräume der Welt.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte mit Blick auf den EU-China-Gipfel am 9. April, dass er auf das Investitionsschutzabkommen und gleichberechtigte Marktzugänge für europäische Firmen hoffe. Xi versprach eine weitere Marktöffnung seines Landes.

Das Vierertreffen war auf Initiative von Macron zustande gekommen. Er forderte von Xi Respekt gegenüber der „Einheit der EU“. „Wir erwarten natürlich von unseren großen Partnern, dass sie die Einheit der EU wie auch die Werte, die sie tragen, respektieren“, so Macron.

Sowohl Macron als auch Merkel betonten, dass China nicht nur Partner, sondern auch Konkurrent mit anderen Vorstellungen etwa bei Menschenrechten sei. „Niemand ist naiv“, so Macron. Dennoch sorge der US-Druck dafür, dass beide Seiten stärker zusammenrücken.

Xi warnte, dass in die Beziehungen zwischen China und der EU kein Misstrauen einsickern dürfe. Hintergrund ist etwa die US-Forderung, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei wegen befürchteter Spionage von der Beteiligung am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes in Europa auszuschließen.

Xi hatte zuvor bilaterale Besuche in Italien und Frankreich absolviert. Dabei wurden in Paris am Montag Wirtschaftsverträge im Volumen von insgesamt 40 Milliarden Euro besiegelt. Allein der europäische Luftfahrtkonzern Airbus bekam Aufträge von rund 30 Milliarden Euro.