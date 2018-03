EU verabschiedet Leitlinien für Brexit-Verhandlungen

Die EU hat ihre roten Linien für die Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen gezogen. Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten verabschiedeten am Freitag bei ihrem Gipfel in Brüssel „Leitlinien“ für die Gespräche, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk per Twitter mitteilte. Die Verhandlungen können damit voraussichtlich wie geplant im April beginnen.

Ein mögliches Freihandelsabkommen mit Großbritannien könnte aber erst nach dem EU-Austritt im März 2019 geschlossen werden. Danach soll eine knapp zweijährige Übergangsfrist bis Ende 2020 folgen, in der sich praktisch nichts ändert. In den kommenden Monaten soll nun besprochen werden, wie es ab 2021 weiter geht.