EU-Vertrag neu: Kurz für Österreich-Konvent

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) plant einen Österreich-Konvent zum neuen EU-Vertrag und schließt auch ein Referendum über das Vertragswerk nicht aus.

„Je nachdem, wie tiefgreifend die Änderungen des Vertrags sind, wird auch darüber zu beraten sein, ob etwa EU-weit abzustimmen ist und inwieweit nationale Verfassungen dem entgegenstehen“, so das Kanzleramt zur APA. Zuerst sei aber abzuwarten, wie umfassend die Reform sein wird.

Diskussion ohne Tabus

Kurz tritt für die Einberufung eines Europäischen Konvents zur Vertragsreform ein, also das „ordentliche Verfahren“ anstelle des im Lissabon-Vertrag ebenfalls möglichen vereinfachten Verfahrens, bei dem die Staats- und Regierungschefs in begrenztem Maße Änderungen beschließen können. „Der Reformprozess sollte so inklusiv wie möglich gestaltet werden und nicht nur den berufsmäßigen EU-Verhandlern überlassen werden“, so das Kanzleramt.

„Wir sollten eine Diskussion ohne Tabus über den neuen EU-Vertrag führen“, betont das Kanzleramt. Gleichwohl bestätigt es, dass weiterhin die Festlegung aus dem Regierungsprogramm gilt, wonach Türkis-Blau im EU-Reformprozess für Szenario 4 („Weniger, aber effizienter“) eintritt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte vor zwei Jahren ein Weißbuch mit fünf möglichen Szenarien für die Zukunft der EU als Diskussionsbasis vorgelegt.

Kurz will auch eine Diskussion darüber beginnen, „welche Kompetenzen von der EU zurück an die Staaten und Regionen gegeben werden sollen, die diese selbst besser regeln können.“

Vetorecht soll bleiben

Eher zurückhaltend ist der Kanzler bei der Zurückdrängung des Vetorechts. „In wesentlichen Fragen“ solle es weiterhin Einstimmigkeit geben. In gewissen Bereichen der Außenpolitik sei eine Aufweichung vorstellbar, „damit die EU außenpolitisch in der Welt mit einer Stimme sprechen kann“.