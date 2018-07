EU-Vorsitz – Mann wollte in Innsbruck auf Tauben schießen

Die Polizei hat am Freitag einen Mann überwältigt, der auf einem Dach in Innsbruck mit einer Langwaffe hantiert hatte. Der Mann hatte sich im Bereich Burggraben, also in der Nähe einer der durch das Treffen der EU-Innen- und Justizminister ausgerufenen Sperrzonen, aufgehalten. Schließlich stellte sich heraus, dass der 55-jährige Alkoholisierte mit einem Luftdruckgewehr auf Tauben schießen wollte.

Eine aufmerksame Passantin hatte den 55-Jährigen gegen 8.00 Uhr auf dem Dach mit einer Langwaffe hantieren sehen und sofort die Polizei verständigt. Die Exekutive leitete daraufhin „Absperr- und Fahndungsmaßnahmen“ ein. Beamte des Sondereinsatzkommandos Cobra konnten den 55-Jährigen „innerhalb kürzester Zeit“ anhalten, teilte die Polizei mit.

Das Luftdruckgewehr wurde sicher gestellt. Der Mann wurde vorerst noch einvernommen. Gegen 9.15 Uhr konnte der Einsatz wieder beendet werden.