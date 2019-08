EU wartet noch immer auf Brexit-Konzept der Briten

Wie gehen die Briten am 31. Oktober aus der EU und welche Beziehungen will London danach pflegen? Noch immer sind diese Fragen zwischen Brüssel und London nicht geklärt. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte gestern: „Wir erwarten, dass die Briten konkrete Vorschläge vorlegen.“

Auch die irische Regierung forderte den britischen Premier Boris Johnson gestern auf, endlich Farbe zu bekennen: „Wir wollen alle eine Vereinbarung, aber bisher ist nichts Glaubwürdiges von der britischen Regierung gekommen.“ Der angesprochene Boris Johnson drängte gestern zunächst einmal auf eine Intensivierung der Gespräche: „Es ist für beide Seiten höchste Zeit, das Tempo zu erhöhen!“ Ab September werde es zweimal wöchentlich eine Runde geben. Seitens der EU-Kommission betonte man gestern einmal mehr, es könne nur Gespräche auf Basis der bereits getroffenen Vereinbarung geben, diese werde nicht aufgeschnürt.

700 Zöllner neu im Dienst

In Vorbereitung auf den EU-Austritt der Briten hat die französische Regierung jetzt 700 zusätzliche Zöllner in Dienst gestellt. Lkw-Staus will aber aber eindämmen, indem an den Kontrollpunkten Daten digital eingelesen und Zollformulare via Internet eingereicht werden.