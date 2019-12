EU will bis 2050 klimaneutral sein, allerdings mit Atomenergie

Die EU will als erste Einheit dieser Größenordnung bis 2050 klimaneutral werden, also nicht mehr CO2 ausstoßen, als auch kompensiert werden kann. Darauf haben sich die EU-Regierungen am Freitag beim Brüsseler Gipfel nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt – auch wenn der kroatische Premier Andrej Plenkovic keine Einigung, sondern einen „Kompromiss“ sieht.

Denn Polen erhält als einziges Land eine Ausnahmeregelung, weil es sich noch nicht auf den Weg zur Erreichung des Klimaziels verpflichten lassen wollte. Dieser sieht laut der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vor, „dass wir unsere Energiepolitik vollkommen verändern werden“.

Der Text der Abschlusserklärung erwähnt auch die Atomkraft als mögliche Energiequelle auf eben jenem Weg. Die österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein bekräftigte zwar die rot-weiß-rote Position, wonach Nuklearenergie weder sicher noch nachhaltig sei. Der tschechische Ministerpräsident Andrey Babis sagte darauf, man müsse den Österreichern erklären, dass Kernkraft keine Gefahr bedeute. „atomstopp_oberoester- reich“ sprach hingegen von einem „kläglichen Einknicken vor der Atomlobby“.

Keine Fortschritte beim Finanzrahmen

Keine Fortschritte brachte der Gipfel beim mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Es hieß lediglich, EU-Ratspräsident Charles Michel solle „die Verhandlungen voranbringen“.