EU will USA im Handelsstreit wieder an den Verhandlungstisch bitten

Aufbauend auf den Gesprächen zwischen Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump vom vergangenen Juli will die EU nun wieder mit den USA in Verhandlungen über neue Regelungen in den Handelsbeziehungen treten.

Konkret geht es um den Abbau von Zöllen für Industriegüter und damit auch für Fahrzeuge. Ziel der neuen Verhandlungen solle es sein, Spannungen im Handelsstreit mit den USA zu reduzieren, sagte die EU-Kommissarin Cecilia Malmström. Es würde sich dabei nicht um eine Neuauflage von TTIP handeln, betonte sie.

Bei den nun gemachten Komssionsvorschlägen handelt um ein mögliches Verhandlungsmandat, das nun erst den EU-Mitgliedstaaten vorgelegt werden muss. Auch sehen die Entwürfe Pläne für ein „Konformitätszeugnis“ vor. Dieses soll sicherstellen, dass auch nicht-tarifäre Handelshemmnisse wie etwa Zölle beseitigt werden und Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks leichter die jeweiligen technischen Standards für den Marktzugang erfüllen. Österreichs EU-Parlamentarier Paul Rübig begrüßte den Vorschlag. „Wir ziehen Verhandlungen und Verträge mit den USA einem Wirtschaftskrieg vor“, betonte er. Der Handelsstreit hatte in den vergangenen Monaten unter anderem die Autoindustrie hart getroffen und damit auch zu Unsicherheiten bei oö. Zulieferbetrieben geführt.